Cierres y retrasos: Washington DC, Maryland y Virginia
La siguiente es una lista de los cierres y retrasos para escuelas, gobiernos, lugares de culto y otras organizaciones.
Virginia
|Nombre de la organización
|Estado
|Escuelas públicas del condado de Culpeper
|Retraso de 2 horas el viernes 5/12.
CCPS abrirá con 2 horas de retraso mañana viernes 5/12 debido al pronóstico de mal tiempo. El personal esencial/conserjes debe presentarse puntualmente; el resto del personal debe presentarse con 2 horas de retraso. Si las condiciones empeoran y necesitamos cerrar, enviaremos una notificación de seguimiento antes de las 7:30 a. m.
|Escuelas públicas del condado de Fairfax
|Retraso de 2 horas el viernes 5 de diciembre
Todas las escuelas públicas y oficinas centrales del condado de Fairfax abrirán con dos horas de retraso el viernes 5 de diciembre.
|Escuelas públicas de la ciudad de Falls Church
|Retraso de 2 horas el viernes 5/12
La guardería abre a las 9:00 a. m.
|Escuelas públicas del condado de Fauquier
|Retraso de 2 horas el viernes 5 de diciembre.
Debido al pronóstico del tiempo, todas las Escuelas Públicas del Condado de Fauquier y las oficinas administrativas abrirán con un retraso de dos horas el viernes 5 de diciembre. El personal deberá presentarse con dos horas de retraso. El personal esencial recibirá instrucciones para presentarse directamente de sus supervisores.
|Escuelas públicas de la ciudad de Fredericksburg
|Cerrado el viernes 12/5
Código Rojo
|Escuelas públicas del condado de Loudoun
|Retraso de 2 horas el viernes 5 de diciembre.
LCPS y las oficinas administrativas tendrán un retraso de 2 horas el viernes 5 de diciembre. Debido a la incertidumbre climática, si hay algún cambio, se notificará al personal y al público lo antes posible. Consulte http://lcps.org.
|Escuelas públicas del condado de Prince William
|Retraso de 2 horas el viernes 5/12
|Escuelas públicas del condado de Spotsylvania
|Cerrado el viernes 5 de diciembre.
Todas las escuelas y oficinas permanecerán cerradas el 5 de diciembre de 2025. Empleados con contrato de 12 meses, Código 1: El personal esencial debe presentarse para prestar servicios de emergencia según sea necesario. Se cancelan todas las actividades escolares y no escolares, diurnas y nocturnas, incluidas las prácticas externas estudiantiles.
|Escuelas públicas del condado de Stafford
|Cerrado el viernes 12/5
|Nombre de la organización
|Estado
|Escuela Cristiana Engleside
|Retraso de 2 horas el viernes 5/12
|Escuela Highland
|Retraso de 2 horas el viernes 5/12
|Escuela Bautista del Templo
|Retraso de 2 horas el viernes 5/12.
No hay clases de kínder a 4.º grado. La guardería empieza a las 9:30 a. m. Los grados 7.º a 12.º empiezan a las 10:00 a. m. Los grados 5.º a 6.º empiezan a las 10:15 a. m.
Maryland
|Nombre de la organización
|Estado
|Escuelas públicas del condado de Prince George
|ALERTA METEOROLÓGICA: El
viernes 5 de diciembre, todas las escuelas y oficinas de PGCPS abrirán con un retraso de dos horas. Código Naranja. Reevaluaremos las condiciones y anunciaremos cualquier cambio de horario antes de las 6:30 a. m., incluyendo un cierre total si las condiciones lo ameritan.