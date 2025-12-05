Últimas Noticias:


Cierres y retrasos: Washington DC, Maryland y Virginia

    • La siguiente es una lista de los cierres y retrasos  para escuelas, gobiernos, lugares de culto y otras organizaciones.

     

    Virginia


    Escuelas públicas
    Nombre de la organización Estado
    Escuelas públicas del condado de Culpeper Retraso de 2 horas el viernes 5/12.
    CCPS abrirá con 2 horas de retraso mañana viernes 5/12 debido al pronóstico de mal tiempo. El personal esencial/conserjes debe presentarse puntualmente; el resto del personal debe presentarse con 2 horas de retraso. Si las condiciones empeoran y necesitamos cerrar, enviaremos una notificación de seguimiento antes de las 7:30 a. m.
    Escuelas públicas del condado de Fairfax Retraso de 2 horas el viernes 5 de diciembre
    Todas las escuelas públicas y oficinas centrales del condado de Fairfax abrirán con dos horas de retraso el viernes 5 de diciembre.
    Escuelas públicas de la ciudad de Falls Church Retraso de 2 horas el viernes 5/12
    La guardería abre a las 9:00 a. m.
    Escuelas públicas del condado de Fauquier Retraso de 2 horas el viernes 5 de diciembre.
    Debido al pronóstico del tiempo, todas las Escuelas Públicas del Condado de Fauquier y las oficinas administrativas abrirán con un retraso de dos horas el viernes 5 de diciembre. El personal deberá presentarse con dos horas de retraso. El personal esencial recibirá instrucciones para presentarse directamente de sus supervisores.
    Escuelas públicas de la ciudad de Fredericksburg Cerrado el viernes 12/5
    Código Rojo
    Escuelas públicas del condado de Loudoun Retraso de 2 horas el viernes 5 de diciembre.
    LCPS y las oficinas administrativas tendrán un retraso de 2 horas el viernes 5 de diciembre. Debido a la incertidumbre climática, si hay algún cambio, se notificará al personal y al público lo antes posible. Consulte http://lcps.org.
    Escuelas públicas del condado de Prince William Retraso de 2 horas el viernes 5/12
    Escuelas públicas del condado de Spotsylvania Cerrado el viernes 5 de diciembre.
    Todas las escuelas y oficinas permanecerán cerradas el 5 de diciembre de 2025. Empleados con contrato de 12 meses, Código 1: El personal esencial debe presentarse para prestar servicios de emergencia según sea necesario. Se cancelan todas las actividades escolares y no escolares, diurnas y nocturnas, incluidas las prácticas externas estudiantiles.
    Escuelas públicas del condado de Stafford Cerrado el viernes 12/5

    Escuelas privadas
    Nombre de la organización Estado
    Escuela Cristiana Engleside Retraso de 2 horas el viernes 5/12
    Escuela Highland Retraso de 2 horas el viernes 5/12
    Escuela Bautista del Templo Retraso de 2 horas el viernes 5/12.
    No hay clases de kínder a 4.º grado. La guardería empieza a las 9:30 a. m. Los grados 7.º a 12.º empiezan a las 10:00 a. m. Los grados 5.º a 6.º empiezan a las 10:15 a. m.

    Maryland


    Escuelas públicas
    Nombre de la organización Estado
    Escuelas públicas del condado de Prince George ALERTA METEOROLÓGICA: El
    viernes 5 de diciembre, todas las escuelas y oficinas de PGCPS abrirán con un retraso de dos horas. Código Naranja. Reevaluaremos las condiciones y anunciaremos cualquier cambio de horario antes de las 6:30 a. m., incluyendo un cierre total si las condiciones lo ameritan.