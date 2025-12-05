Cierres y retrasos: Washington DC, Maryland y Virginia

Escuelas públicas del condado de Culpeper Retraso de 2 horas el viernes 5/12.

CCPS abrirá con 2 horas de retraso mañana viernes 5/12 debido al pronóstico de mal tiempo. El personal esencial/conserjes debe presentarse puntualmente; el resto del personal debe presentarse con 2 horas de retraso. Si las condiciones empeoran y necesitamos cerrar, enviaremos una notificación de seguimiento antes de las 7:30 a. m.

Escuelas públicas del condado de Fairfax Retraso de 2 horas el viernes 5 de diciembre

Todas las escuelas públicas y oficinas centrales del condado de Fairfax abrirán con dos horas de retraso el viernes 5 de diciembre.

Escuelas públicas de la ciudad de Falls Church Retraso de 2 horas el viernes 5/12

La guardería abre a las 9:00 a. m.

Escuelas públicas del condado de Fauquier Retraso de 2 horas el viernes 5 de diciembre.

Debido al pronóstico del tiempo, todas las Escuelas Públicas del Condado de Fauquier y las oficinas administrativas abrirán con un retraso de dos horas el viernes 5 de diciembre. El personal deberá presentarse con dos horas de retraso. El personal esencial recibirá instrucciones para presentarse directamente de sus supervisores.

Escuelas públicas de la ciudad de Fredericksburg Cerrado el viernes 12/5

Código Rojo

Escuelas públicas del condado de Loudoun Retraso de 2 horas el viernes 5 de diciembre.

LCPS y las oficinas administrativas tendrán un retraso de 2 horas el viernes 5 de diciembre. Debido a la incertidumbre climática, si hay algún cambio, se notificará al personal y al público lo antes posible. Consulte http://lcps.org.

Escuelas públicas del condado de Prince William Retraso de 2 horas el viernes 5/12

Escuelas públicas del condado de Spotsylvania Cerrado el viernes 5 de diciembre.

Todas las escuelas y oficinas permanecerán cerradas el 5 de diciembre de 2025. Empleados con contrato de 12 meses, Código 1: El personal esencial debe presentarse para prestar servicios de emergencia según sea necesario. Se cancelan todas las actividades escolares y no escolares, diurnas y nocturnas, incluidas las prácticas externas estudiantiles.