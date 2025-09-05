Cierres de carreteras programados para el fin de semana del DC Bike Ride

El DC Bike Ride anual traerá miles de ciclistas a las calles del Distrito el sábado y con él viene una serie de cierres extensos de carreteras y rampas que se extenderán desde el centro hasta los puentes.

Los cierres comienzan el viernes por la noche, cuando Pennsylvania Avenue, Constitution Avenue y 6th Street NW, cerca del National Mall, cierran a las 6 p. m.

Esas calles permanecerán cerradas hasta las 5 de la tarde del sábado.

El sábado, los ciclistas saldrán a las 7:30 a. m. y habrá cierres viales por toda la ciudad. Constitution Avenue NW, 12th Street NW, 10th Street NW y 9th Street NW estarán cerradas desde las 3 a. m. A las 6 a. m. y 6:30 a. m., se extenderán los cierres, afectando corredores clave como 14th Street NW, Independence Avenue SW, Ohio Drive SW, Rock Creek Parkway y el Puente Arlington Memorial.

El recorrido también pasa por la autopista del río Potomac, la autopista Whitehurst y los carriles para vehículos de alta ocupación del puente de la calle 14, que estarán cerrados durante el recorrido. También se cerrarán las rampas de la I-395 cerca de Pentagon City, la avenida Maine SW y la autopista de la calle 12 durante toda la mañana.

La mayoría de los cierres durarán hasta la mañana, y algunas calles reabrirán a las 9:30 a. m., mientras que otras, incluidas Independence Avenue SW y 3rd Street SW, no se espera que vuelvan a abrir hasta después del mediodía.

Se insta a los conductores a evitar la zona de la ruta y planificar viajes alternativos. El metro permanecerá abierto y los organizadores del evento animan a los participantes y espectadores a utilizar el transporte público.

Aquí están los cierres de carreteras planificados, según los organizadores de DC Bike Ride .

Cierres y horarios de carreteras clave

Viernes a sábado

Pennsylvania Ave. NW (7th St. – 3rd St.) — 6 p. m. del viernes a 5 p. m. del sábado

Constitution Ave. NW (7th St. – 3rd St.) — 6 p. m. del viernes a 5 p. m. del sábado

6th St. NW (C St. – Constitution Ave.) — 6 p. m. del viernes a 5 p. m. del sábado

Sábado temprano (3 am – 10 am)

Avenida Constitución NW (Calle 12 – Calle 7)

Calle 12 NO, Calle 10 NO, Calle 9 NO (Avenida Constitution – Avenida Pennsylvania)

Sábado por la mañana (6 – 9:30 am)