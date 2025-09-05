Cierres de carreteras programados para el fin de semana del DC Bike Ride
El DC Bike Ride anual traerá miles de ciclistas a las calles del Distrito el sábado y con él viene una serie de cierres extensos de carreteras y rampas que se extenderán desde el centro hasta los puentes.
Los cierres comienzan el viernes por la noche, cuando Pennsylvania Avenue, Constitution Avenue y 6th Street NW, cerca del National Mall, cierran a las 6 p. m.
Esas calles permanecerán cerradas hasta las 5 de la tarde del sábado.
El sábado, los ciclistas saldrán a las 7:30 a. m. y habrá cierres viales por toda la ciudad. Constitution Avenue NW, 12th Street NW, 10th Street NW y 9th Street NW estarán cerradas desde las 3 a. m. A las 6 a. m. y 6:30 a. m., se extenderán los cierres, afectando corredores clave como 14th Street NW, Independence Avenue SW, Ohio Drive SW, Rock Creek Parkway y el Puente Arlington Memorial.
El recorrido también pasa por la autopista del río Potomac, la autopista Whitehurst y los carriles para vehículos de alta ocupación del puente de la calle 14, que estarán cerrados durante el recorrido. También se cerrarán las rampas de la I-395 cerca de Pentagon City, la avenida Maine SW y la autopista de la calle 12 durante toda la mañana.
La mayoría de los cierres durarán hasta la mañana, y algunas calles reabrirán a las 9:30 a. m., mientras que otras, incluidas Independence Avenue SW y 3rd Street SW, no se espera que vuelvan a abrir hasta después del mediodía.
Se insta a los conductores a evitar la zona de la ruta y planificar viajes alternativos. El metro permanecerá abierto y los organizadores del evento animan a los participantes y espectadores a utilizar el transporte público.
Aquí están los cierres de carreteras planificados, según los organizadores de DC Bike Ride .
Cierres y horarios de carreteras clave
Viernes a sábado
- Pennsylvania Ave. NW (7th St. – 3rd St.) — 6 p. m. del viernes a 5 p. m. del sábado
- Constitution Ave. NW (7th St. – 3rd St.) — 6 p. m. del viernes a 5 p. m. del sábado
- 6th St. NW (C St. – Constitution Ave.) — 6 p. m. del viernes a 5 p. m. del sábado
Sábado temprano (3 am – 10 am)
- Avenida Constitución NW (Calle 12 – Calle 7)
- Calle 12 NO, Calle 10 NO, Calle 9 NO (Avenida Constitution – Avenida Pennsylvania)
Sábado por la mañana (6 – 9:30 am)
- Avenida Independence SW (calle 14 a calle 23) en dirección oeste
- Calle 23 SO (Avenida Independence – Círculo Conmemorativo de Lincoln)
- Puente conmemorativo de Arlington
- Rock Creek Parkway (Virginia Ave. – Ohio Dr.)
- Ohio Dr. SW (Calle 23 – Rock Creek Pkwy.)
- Avenida Independence SW (Calle 23 – W. Basin Dr.) en dirección este
- W. Basin Dr. SO (Independence Ave. – Ohio Dr.)
- Cierres extendidos los sábados a partir de las 6 a. m. y hasta las 12:30 p. m.
- Autopista del río Potomac (Rock Creek Pkwy. – Whitehurst Fwy.) — hasta las 10:45 a. m.
- Autopista Whitehurst (en dirección oeste hasta Canal Rd., en dirección este cerca de Key Bridge) — hasta las 10:30 a. m.
- Autopista E St. NW (Calle 20 – Autopista del río Potomac) — hasta las 10:30 a. m.
- Maine Ave. SW (Calle 12 – Pl. Raoul Wallenberg) — hasta las 11:30 a. m.
- Calle 14 SO (Avenida Independence – Puente de la Calle 14) — hasta el mediodía
- Carriles para vehículos de alta ocupación del puente de la calle 14: hasta el mediodía
- Avenida Independence SW (Calle 14 – Calle 3) — hasta las 12:30 p. m.
- 3rd St. SW (Independence Ave. – Constitution Ave.) — hasta las 12:30 p. m.
Cierre de rampas en la I-395 (sábado de 6 a. m. a mediodía)
- Rampa G (de Pentagon City a DC)
- Salida 2 (carriles para vehículos con alta ocupación en dirección sur en Fern St.)
- Salida 3 (dirección norte 395/Puente Case Memorial hasta Constitution Ave.) — hasta las 11 a. m.
- Salida 4B (395 en dirección oeste hasta Maine Ave./12th St.)