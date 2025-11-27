Bowser hace sus primeras declaraciones tras anunciar que no buscará la reelección

En sus primeros comentarios después de anunciar que no se postularía para un cuarto mandato, la alcaldesa de DC, Muriel Bowser, dijo que consideraría servir al Distrito nuevamente una vez que se le conceda la condición de estado.

«Si nos convertimos en un estado, tal vez regrese y me postule para gobernadora», dijo a los periodistas antes de subrayar: «Cuando nos convirtamos en un estado».

Desde el creciente apoyo a nivel nacional hasta el referéndum de 2016 que mostró que el 86% de los votantes de DC estaban a favor, Bowser dijo que la estadidad estaba en las cartas para el Distrito en el futuro.

«Tenemos más apoyo en el Congreso que nunca», dijo Bowser.

La diferencia sutil que he presenciado durante mi mandato es que siempre hemos hablado de la estadidad, de cómo nos perjudica en Washington D. C. No tenemos representación. No tenemos autonomía. Lo que la nación ve es que no tenemos los dos senadores que harían que nuestros objetivos políticos fueran más aceptables a nivel nacional, añadió.

Bowser dijo que cree que «será necesario un recorte específico del filibusterismo» en lo que ella llamó «votos democráticos, el tipo de cosas que fortalecerán la democracia. Convertir a Washington D. C. en un estado es una de ellas».

La última vez que el impulso para la estadidad de Washington D. C. tuvo un gran impulso fue en 2021, cuando la Cámara de Representantes de EE. UU . aprobó una ley que apoyaba el movimiento con una votación de 216 a 208. El proyecto de ley se presentó al Senado de EE. UU. en enero y, desde entonces, se ha presentado a consideración de varios comités.

Pero, como la presión para que DC se convierta en estado se mantiene, no esperen que Bowser se postule para ningún otro escaño electo, especialmente el de la delegada Eleanor Holmes Norton .

«Que quede claro: no me postularé para ese escaño», dijo Bowser ante la multitud que reía. «No quiero estar en el Congreso».

La decisión de Bowser de no buscar la reelección también se produjo a raíz de sus esfuerzos por salvaguardar el gobierno local de DC después del despliegue de la Guardia Nacional por parte de la Casa Blanca en el Distrito.

Ella reiteró el miércoles que el aumento de las fuerzas del orden no jugó un papel en su decisión de dar paso a un nuevo alcalde.

“Nos enfrentamos a una acción sin precedentes por parte de un presidente”, dijo Bowser. “Planteamos una salida, y la superamos”.

Enfoque en el resto del período lectivo

En sus más de 10 años de existencia, la administración de Bowser trabajó para incentivar el rápido desarrollo del Distrito, generando inversiones que permitieron la apertura de un nuevo hospital en el Distrito 8 y oportunidades de capacitación para empleos comerciales en demanda .

Durante el tiempo que le queda en el cargo, Bowser dijo que su equipo tiene la intención de centrarse en asegurarse de que el Distrito pueda «cerrar aún más las brechas entre los que tienen y los que no tienen».

“Tenemos más trabajo por hacer en la ciudad”, dijo. “Pero creo que hemos dado un paso adelante al asegurarnos de que nuestros sistemas estén preparados para ayudar a las personas a conseguir un buen trabajo, un trabajo que les permita subsistir, y a cuidar de sí mismas y de sus familias en el Distrito”.

Hemos construido una base. Otros construirán sobre ella, pero estoy orgullosa del trabajo que hemos realizado, dijo.

En cuanto a los consejos para su sucesor, Bowser dijo que esa persona tendrá que entender que “el alcalde del Distrito tendrá una relación única con el presidente y el Congreso hasta que nos convirtamos en un estado”.

Alejarse de la alcaldía “tiene sentido”

Michael K. Fauntroy, profesor de políticas y gobierno en la Universidad George Mason que escribió un libro sobre el autogobierno local en Washington D. C., dijo a WTOP que la decisión de Bowser de no postularse para un cuarto mandato «tiene sentido».

“Doce años es mucho tiempo”, dijo Fauntroy. “Y comprometerse a otros cuatro años sería un paso realmente difícil, creo, sobre todo teniendo en cuenta que tiene una hija pequeña que sin duda está entrando en una edad que requiere mucho tiempo y atención de sus padres”.

«No creo que sea una gran sorpresa en ese sentido, y es un trabajo difícil. No creo que la gente comprenda realmente la complejidad que conlleva ser alcalde de la capital del país. Así que, si lo sumamos todo, me parece lógico», dijo.

El mandato actual de Bowser finalizará en enero de 2027.

En la actualidad, algunos de los candidatos a la alcaldía incluyen a los concejales Janeese Lewis George y Kenyan McDuffie.