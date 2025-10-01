Bowser, dice que la ciudad está «abierta a los negocios»

En un nuevo espacio de oficinas en Dupont Circle, la alcaldesa de DC, Muriel Bowser, dijo en una recepción abarrotada: «¡DC está abierto a los negocios!»

Bowser anunció los nueve beneficiarios de dos fondos, los Fondos de Vitalidad y Crecimiento de DC, diseñados para atraer y retener industrias de “alto crecimiento” en el Distrito.

El anuncio se produjo apenas horas antes de la fecha límite para que el Congreso evitara el cierre del gobierno, y Bowser habló sobre el impulso para atraer empresas en los sectores de tecnología, ciencias de la vida y ciberseguridad.

“Desde el lanzamiento del Fondo Vitality, hemos invertido alrededor de 4 millones de dólares para apoyar a las empresas que se reubican o expanden”, dijo Bowser.

Un total de nueve empresas recibieron 1,54 millones de dólares a través de los dos fondos, que crearán 250 puestos de trabajo, retendrán otros 72 y ocuparán 56.000 pies cuadrados de espacio de oficinas, según la oficina del alcalde.

Kenyan McDuffie, miembro del Consejo de DC, también habló en el evento y le dijo a la multitud que, en lo que respecta a la expansión de la economía local, «Washington, DC no se queda quieto».

“En medio de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, con respecto al gobierno federal, también queremos que la gente sepa que estamos apoyando a nuestras pequeñas empresas locales, así como a nuestros grandes empleadores aquí en el Distrito de Columbia”, dijo.

También hay un esfuerzo para ayudar a los ex trabajadores federales que perdieron sus empleos durante los amplios recortes de empleos de la administración del presidente Donald Trump, y no se limita a DC.

La vicealcaldesa de Planificación y Desarrollo Económico del Distrito de Columbia, Nina Albert, dijo que se está aplicando un enfoque regional.

Albert dijo que la región de DC está trabajando para ayudar a los trabajadores a encontrar formas de transferir sus habilidades del sector público al privado y dejar más claro «qué empleos en el sector privado están disponibles».

Albert dijo que también quieren ayudar a los ex trabajadores federales a realizar la transición al gobierno estatal o local.

“Las comunicaciones, la gestión de proyectos, la gestión presupuestaria: todas son habilidades muy deseables en cualquier sector de la economía”, afirmó.

Matters Graph fue una de las empresas reconocidas en el evento del martes. Mark Stein, socio principal de Matters Graph, afirmó que la población internacional y altamente cualificada de Washington D. C. es una ubicación muy atractiva para su empresa, que trabaja con clientes de todo el mundo.

«Es la razón por la que, en 2017, decidimos establecer nuestra sede en DC y permaneceremos allí», dijo Stein, y agregó que tienen planes de duplicar el personal.