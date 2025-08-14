Agentes federales estarán patrullando las 24 horas del día, los 7 días de la semana en Washington

Mientras Washington esperaba con cautela, la Casa Blanca prometió un aumento de tropas de la Guardia Nacional y agentes federales en las calles de la capital del país las 24 horas del día esta semana después del anuncio sin precedentes del presidente Donald Trump de que su administración se haría cargo del departamento de policía de la ciudad durante al menos un mes.

El alcalde demócrata de la ciudad se movió por la cuerda floja política, refiriéndose en un momento a la toma de posesión como un «impulso autoritario» y posteriormente presentando la incorporación de agentes como un impulso a la seguridad pública, aunque con pocos indicadores específicos de éxito. El presidente republicano ha afirmado que la delincuencia en la ciudad se encontraba en niveles de emergencia que solo una intervención federal de este tipo podría solucionar, incluso cuando los líderes del Distrito de Columbia señalaron estadísticas que muestran que la delincuencia violenta se encuentra en su nivel más bajo en 30 años tras un fuerte aumento hace dos años.

Durante dos días, pequeños grupos de agentes federales han sido visibles en zonas dispersas de la ciudad. Sin embargo, se esperaba un aumento significativo el miércoles en el arsenal de la Guardia Nacional y se esperaba que las tropas comenzaran a realizar más misiones en Washington el jueves, según un portavoz de la Guardia Nacional, quien habló bajo condición de anonimato para describir el proceso de planificación.

Cientos de agentes de la ley federal y de la policía municipal que patrullaban las calles el martes por la noche realizaron 43 arrestos, en comparación con aproximadamente dos docenas la noche anterior.

La concejal de DC, Christina Henderson, restó importancia a los informes de arrestos como «un montón de paradas de tráfico» y dijo que la administración estaba tratando de disfrazar lo innecesaria que es esta intervención federal.

«Estoy mirando esta lista de arrestos y parecen ser los de una noche de sábado normal en cualquier gran ciudad», dijo Henderson.

En un vecindario, se podía ver a agentes de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y del FBI, junto con la Policía de Parques de EE. UU., registrando el coche de un conductor estacionado justo afuera de una zona de estacionamiento legal para comer comida para llevar y dejar a un amigo. A dos cuadras de distancia, agentes de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. se reunieron en un estacionamiento antes de salir a patrullar.

En otras zonas de la ciudad, incluyendo las más concurridas por la vida nocturna, las patrullas federales eran más difíciles de encontrar. En el National Mall, hubo poca actividad policial, salvo las patrullas de la Policía de Parques que detuvieron a un taxista cerca del Monumento a Washington.

A diferencia de otros estados y ciudades de EE. UU., la ley otorga a Trump la facultad de tomar el control de la policía de Washington por hasta 30 días. Extender su poder sobre la ciudad por más tiempo requeriría la aprobación del Congreso, lo cual podría ser difícil dada la resistencia demócrata.

Trump sugirió que podría buscar un período de control más largo o decidir pedir al Congreso que ejerza autoridad sobre las leyes municipales que su administración considera laxas en materia de delincuencia. «Vamos a hacer esto muy rápido. Pero vamos a querer prórrogas. No quiero declarar una emergencia nacional. Si es necesario, lo haré», dijo.

Henderson, quien trabajó para el senador Chuck Schumer de Nueva York antes de postularse para el Concejo de Washington D. C., dijo que ya estaba en contacto con sus «amigos en el Congreso» para generar oposición a cualquier solicitud de extensión de Trump. Añadió: «Es el tercer día y ¿ya dice que va a necesitar más tiempo?».

Apuntando a una variedad de infracciones

Los arrestos realizados por 1450 agentes federales y locales en toda la ciudad incluyeron casos de sospecha de conducir bajo la influencia del alcohol y allanamiento ilegal, así como una orden de arresto por agresión con arma mortal, según la Casa Blanca. Se incautaron siete armas de fuego ilegales.

Se han realizado más de 100 arrestos desde que Trump comenzó a reforzar la presencia de las fuerzas del orden federales en Washington la semana pasada, declaró la portavoz de la Casa Blanca, Taylor Rogers. «El presidente Trump está cumpliendo su promesa de campaña de limpiar esta ciudad y restaurar la grandeza estadounidense en nuestra querida capital», afirmó.

El presidente tiene el mando total de la Guardia Nacional y ha activado hasta 800 tropas para apoyar la aplicación de la ley, aunque aún queda por determinar en qué forma exacta.

Ni los funcionarios del Ejército ni los de la Guardia Nacional del Distrito de Columbia han podido describir el entrenamiento previo de las tropas que hasta ahora se han presentado para el servicio.

Aunque algunos miembros son policías militares, otros probablemente desempeñan empleos que les habrían ofrecido poca capacitación para tratar con civiles o con las fuerzas del orden.

El impulso de federalización también incluye el desmantelamiento de campamentos para personas sin hogar , según ha declarado Trump. La Policía de Parques de EE. UU. ha retirado docenas de tiendas de campaña desde marzo y planea retirar dos más esta semana, según ha declarado la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. Se ofrece a las personas la posibilidad de acudir a albergues y recibir tratamiento para la adicción, si lo necesitan, pero quienes se nieguen podrían ser multados o encarcelados, añadió.

Los funcionarios de la ciudad dijeron que están poniendo a disposición más espacios de refugio y aumentando su alcance.

Los delitos violentos han disminuido en el distrito

El esfuerzo federal se produce incluso después de una caída en los delitos violentos en la capital de la nación, una tendencia que los expertos han visto en ciudades de todo Estados Unidos desde un aumento durante la pandemia de coronavirus.

En promedio, el nivel de violencia en Washington sigue siendo mayoritariamente más alto que los promedios en tres docenas de ciudades analizadas por el Consejo de Justicia Penal, una organización sin fines de lucro, dijo el presidente y director ejecutivo del grupo, Adam Gelb.

La jefa de policía, Pamela Smith, declaró durante una entrevista con la afiliada local de Fox que el Departamento de Policía Metropolitana de la ciudad ha perdido casi 800 agentes. Añadió que el aumento de agentes federales en las calles ayudaría a cubrir esa necesidad, al menos por ahora.

La alcaldesa Muriel Bowser dijo que los funcionarios municipales no establecieron objetivos específicos para el aumento de efectivos durante una reunión el martes con la fiscal general de Trump, Pam Bondi, y otros altos funcionarios federales encargados de hacer cumplir la ley. Sin embargo, añadió: «Creo que consideran un éxito tener más presencia y retirar más armas de las calles, y nosotros también».

Anteriormente había calificado las acciones de Trump de “inquietantes y sin precedentes”, al tiempo que señalaba que estaba dentro de los derechos legales de un presidente con respecto al distrito, que es la sede del gobierno estadounidense pero no es un estado.

Para algunos residentes, la mayor presencia de fuerzas del orden y de tropas de la Guardia Nacional resulta estresante.

“Los he visto aquí mismo en el metro… ayer bloquearon la calle donde vivo”, dijo Sheina Taylor, originaria de Washington. “Ahora da más miedo porque, aunque seas una ciudadana respetuosa de la ley, aquí en Washington D. C. no lo sabes, sobre todo porque soy afroamericana”.