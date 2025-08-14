Una guía de los anuncios de álbumes más elaborados de Taylor Swift

Taylor Swift no solo anuncia álbumes. También organiza eventos.

Esa es una tendencia que ciertamente no comenzó con el anuncio de su 12º álbum de estudio, “The Life of a Showgirl ”, el martes.

Desde hace tiempo, ha adoptado las nuevas tecnologías y las innovadoras oportunidades de marketing que le permiten conectar directamente con sus fans. (¿Quién podría olvidar que su tercer álbum de estudio, «Speak Now» de 2010, se anunció a través del ahora desaparecido Ustream? ¿O que «Red» de 2012 se anunció a través de Google+ Hangout —QEPD— mientras más de 70.000 fans lo veían a través de YouTube? ¿Solo nosotros?)

A medida que su fama ha aumentado, también lo han hecho sus esfuerzos. Abundan los huevos de pascua en los lanzamientos de sus álbumes. Aquí tienes algunos de los más memorables.

“Reputación” (2017)

FECHA DE ANUNCIO: 23 de agosto de 2017

CÓMO LO HIZO: «Reputation» llegó con mucha especulación; en ese momento, Swift, antes muy pública, había comenzado a mantener un perfil bajo, lo que aumentaba el misterio. Una semana antes de que Swift anunciara el álbum —que llegó en el tercer aniversario del anuncio de su último álbum, «1989» de 2014—, Swift borró todas sus publicaciones en redes sociales. Unos días después, publicó un videoclip de 10 segundos de una serpiente. Poco después, reveló el nombre de su álbum, su fecha de lanzamiento y que el primer sencillo del proyecto llegaría al día siguiente.

FECHA DE LANZAMIENTO: 10 de noviembre de 2017

“Folclore” (2020)

FECHA DE ANUNCIO: 23 de julio de 2020

CÓMO LO HIZO: En medio de la pandemia de coronavirus, Swift se puso creativa. Anunció que su octavo álbum, «Folklore», saldría al día siguiente, menos de un año después del lanzamiento de su séptimo, «Lover».

“La mayoría de las cosas que tenía planeadas para este verano no se cumplieron, pero hay algo que no tenía previsto y que SÍ sucedió. Y ese algo es mi octavo álbum de estudio, folklore. Surprise”, escribió en Instagram en aquel momento. “He volcado en él todos mis caprichos, sueños, miedos y reflexiones. Escribí y grabé esta música en aislamiento”.

No fue solo el anuncio del álbum lo que sorprendió. «Folklore» marcó un giro sonoro para la estrella del pop.

FECHA DE LANZAMIENTO: 24 de julio de 2020

“Evermore” (2020)

FECHA DE ANUNCIO: 10 de diciembre de 2020

CÓMO LO HIZO: Unos meses después del sorpresivo lanzamiento de «Folklore», la prolífica Swift anunció «Evermore». La llamó «hermana» de «Folklore».

“Para decirlo claramente, no podíamos dejar de componer canciones”, escribió Swift en redes sociales en diciembre. “Nunca había hecho esto. Antes, siempre trataba los álbumes como etapas únicas y planeaba el siguiente después de su lanzamiento”.

FECHA DE LANZAMIENTO: 11 de diciembre de 2020

“Medianoches” (2022)

FECHA DE ANUNCIO: 28 de agosto de 2022

CÓMO LO HIZO: Swift se llevó a casa el primer premio en los MTV Video Music Awards de 2022 antes de cerrar el espectáculo con un gran anuncio: un nuevo álbum.

«Pensé que sería un momento divertido contarles que mi nuevo álbum sale el 21 de octubre», dijo Swift tras ganar el premio al video del año por su proyecto «All Too Well: The Short Film», que se alzó con el premio al mejor video de larga duración y dirección. «Les contaré más a medianoche».

A la hora señalada, Swift dijo en las redes sociales que su décimo álbum de estudio se llamaría “Midnights”, el cual, según ella, incluiría “historias de 13 noches de insomnio repartidas a lo largo de mi vida”.

FECHA DE LANZAMIENTO: 21 de octubre de 2022

“1989 (Versión de Taylor)” (2023)

FECHA DE ANUNCIO: 9 de agosto de 2023

CÓMO LO HIZO: Taylor Swift cerró la etapa estadounidense de 2023 de su histórica gira Eras Tour en Los Ángeles a lo grande, anunciando la cuarta edición de su proyecto de regrabación: “1989 (Taylor’s Version)”.

«En lugar de simplemente contárselo, creo que les mostraré», dijo al público mientras la pantalla se iluminaba tras ella. «¡’1989 (Versión de Taylor)’ disponible el 27 de octubre!», exclamó, señalando que lo revelaba en el octavo mes del año y el noveno día: una pista numérica.

Luego se lanzó a una interpretación sorpresa de la canción ascendente de “1989” “New Romantics” y la balada para piano de la era “Reputation” “New Year’s Day” por primera vez durante su gira mundial.

FECHA DE LANZAMIENTO: 27 de octubre de 2023

El Departamento de Poetas Torturados (2024)

FECHA DE ANUNCIO: 4 de febrero de 2024

CÓMO LO HIZO: La noche de los Grammy, Swift desató una gran especulación cuando su sitio web pareció caerse. Algunos teorizaron que se estaba preparando para lanzar «Reputation (Taylor’s Version)», pero pistas crípticas en el sitio web «caído» indicaban que podría ser una distracción. Al estilo Swift, así fue. Al aceptar el Grammy al mejor álbum vocal pop , Swift dijo que había guardado un secreto durante dos años: «The Tortured Poets Department», un álbum completamente original.

FECHA DE LANZAMIENTO: 19 de abril de 2024

“La vida de una corista” (2025)

FECHA DE ANUNCIO: 12 de agosto de 2025

CÓMO LO HIZO: Para su duodécimo álbum de estudio, Swift realmente le dio la bienvenida a la cifra. Anunció el álbum en su sitio web poco después de que expirara la cuenta regresiva a las 00:12 del 12 de agosto.

El día anterior, la cuenta de Taylor Nation —una rama oficial de su equipo de marketing— publicó una presentación de TikTok con 12 imágenes titulada «Pensando en cuando dijo ‘Nos vemos en la próxima era…'». Esto se publicó 12 minutos después de que apareciera la imagen de una silueta misteriosa en las redes sociales del podcast «New Heights», presentado por el novio de Swift , el ala cerrada de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce , y su hermano, el excentro de los Philadelphia Eagles, Jason Kelce. Los fans teorizaron que la silueta era de Swift. Y, por supuesto, tenían razón.

Las cuentas de redes sociales de «New Heights» confirmaron que Swift aparecería en el podcast por primera vez. Esta aparición estaba programada para el 13 de agosto, otro día importante para Swift.

FECHA DE LANZAMIENTO: Queda por ver.