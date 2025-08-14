Advierten que las medidas represivas dirigidas por la policía podrían ser perjudiciales para los jóvenes

Mientras continúa la represión en DC, un grupo de defensa advierte que cuando se trata de delitos juveniles, simplemente encerrar a las personas no da resultados a largo plazo.

Felicity Rose, vicepresidenta de investigación y políticas de justicia penal del grupo de defensa FWD.us , afirmó que el número de jóvenes arrestados en Washington D. C. es aproximadamente un 20 % menor que en 2024, según estadísticas del Departamento de Policía Metropolitana . Esto coincide con una tendencia nacional.

“El verano pasado, en todo el país, hubo menos jóvenes arrestados que en cualquier otro de los últimos 40 años sin pandemia”, dijo Rose. “Esa disminución se debió a las inversiones en programas eficaces, como empleos de verano para jóvenes, mejoras en la infraestructura, programas de salud, la expansión de Medicaid y la interrupción de la violencia comunitaria. Todos estos apoyos sociales, esos programas, funcionan”.

Dijo que las medidas represivas policiales no son la única manera de restablecer el orden. De hecho, afirmó que son perjudiciales.

“Sacar a un niño de su casa y encerrarlo, si es un niño con problemas, lo hace mucho más propenso a cometer delitos en el futuro”, dijo.

DC ha realizado inversiones recientemente, incluyendo la creación de actividades nocturnas para que los jóvenes eviten problemas. Rose afirmó que estos esfuerzos deben continuar.

“Realmente alentamos a mantener las inversiones que han funcionado en la intervención contra la violencia, el apoyo comunitario y la seguridad comunitaria; en lugar de intentar volver a una vieja era de ‘mano dura contra el crimen’ que realmente no funcionó”, dijo Rose.

El Distrito implementó recientemente un toque de queda para los menores de 18 años, que se extiende desde las 11 p. m. hasta las 6 a. m. durante todo el verano. Rose afirmó que los toques de queda no funcionan, ya que dan al público una falsa sensación de seguridad.

Rose afirmó que la percepción de violencia juvenil descontrolada se debe a los medios locales, que han dado amplia cobertura a una serie de reuniones de jóvenes en diversos lugares, como las zonas del Muelle, Georgetown, Navy Yard y National Harbor. En algunos de esos casos, se reportaron peleas y un policía fue agredido en el Muelle.

Rose dijo que la cobertura exagerada de esos eventos ha creado una percepción de que la delincuencia juvenil es peor de lo que realmente es.