Adolescente de Maryland vinculado a 120 robos de vehículos es liberado horas después de su arresto

Un joven de 16 años fue arrestado en relación con más de 100 robos de vehículos a principios de este mes en Maryland. Pero lo que sucedió después fue lo que dejó tan preocupado al jefe de policía de Laurel.

Durante el primer fin de semana de mayo, se asaltaron 121 vehículos. La mayoría de los robos se produjeron en la ciudad de Laurel, pero decenas de ellos ocurrieron en otras zonas del condado de Prince George, así como en los condados vecinos de Howard y Anne Arundel.

La semana pasada, un adolescente, a quien la policía atribuye la vinculación con los crímenes, fue arrestado. Enfrentará cargos por robo de vehículo motorizado y robo de automóviles.

“Se ejecutó una orden de registro en su domicilio, lo que resultó en la incautación de numerosas tarjetas de crédito, más de 20 juegos de llaves de vehículos y otras pruebas que lo vinculan con estos delitos”, declaró el jefe de policía Russ Hamill. “Quisiera decirles que ese es el final de la historia, pero no es el final de la historia”.

En lugar de eso, dijo el jefe, el Departamento de Servicios Juveniles de Maryland ordenó la liberación del adolescente y regresó a casa cinco horas después.

“Señalaron que no tenía antecedentes, aunque diría que más de 100 casos en una noche dan un historial bastante bueno en el que basarse, que no había riesgo de fuga… y que estos no fueron delitos violentos, como si eso disminuyera el impacto en esas 121 víctimas”, dijo Hamill.

Esa última parte es algo que mencionó anteriormente en el anuncio y dijo que era un argumento falso.

“Puede parecer un delito menor, es decir, a menos que el vehículo robado o forzado fuera su única forma de ir al trabajo para mantener a su familia, su único medio de transporte para llevar a un familiar a recibir atención médica o para llevar a sus hijos a las actividades extraescolares importantes que realizan para ayudarlos a desarrollarse integralmente y prosperar”, dijo Hamill. “En ese caso, no parece ser un delito menor si usted es una de esas personas”.

Agregó que estos delitos pueden crear importantes dificultades financieras para las víctimas.

“También he oído a gente decir en las últimas dos semanas que el seguro cubre los daños, como si eso justificara la situación”, dijo. “Excepto que el coche queda fuera de circulación un tiempo y la víctima tiene que pagar el deducible, que en muchos casos es de entre 500 y 1000 dólares. Una mujer me detuvo y me comentó que era la tercera vez que le pasaba esto a su coche, y como su deducible era tan alto, tuvo que hacer ajustes en su casa, incluyendo la compra de comida”.

Hamill dijo que dudaba que se hiciera algo para resarcir a las víctimas. Y tampoco creía que se hiciera mucho para ayudar al adolescente.

«No me hago ilusiones de que habrá un largo período de rehabilitación por esto, porque, como nos dijeron, lo consideran un delito menor», dijo Hamill. «Los insto a que vengan a mis reuniones comunitarias y se enteren de lo leve que es».

De hecho, invitó al Departamento de Servicios Juveniles de Maryland a una reunión comunitaria la próxima semana e instó a la comunidad a comunicarse con sus legisladores estatales que aprobaron muchos de los cambios al sistema de justicia juvenil en los últimos años.

“Para ellos no es un nivel bajo”, dijo.

«No creo que sea nefasto», dijo sobre la forma en que se gestionan los casos de menores. «Creo que simplemente es una idea diferente de cómo debería funcionar esto, y no está funcionando».