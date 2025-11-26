Acusan a hombre de apuntar con pistola a niñas que cantaban villancicos

Un grupo de niñas de 12 años estaban visitando casas para cantar villancicos el sábado por la noche cuando, según la policía del condado de Anne Arundel, un hombre de Maryland les apuntó con un arma.

Paul Susie enfrenta cargos de agresión y está acusado de apuntar con una pistola cargada a las tres niñas mientras estaban en la entrada de su casa cantando villancicos en la cuadra 1700 de Point No Point Drive, según la policía.

El grupo iba de casa en casa en el vecindario de Annapolis cuando una niña tocó dos veces a la puerta de Susie y dijo que estaban cantando villancicos, según los documentos de la acusación.

Mientras estaba dentro de su casa, Susie, de 58 años, presuntamente apuntó con un arma a las niñas a través de un ventanal junto a la puerta alrededor de las 8:30 p. m., según los documentos de acusación.

Susie admitió estar involucrada en el incidente, dijo la policía.

Fue arrestado y acusado de agresión en primer y segundo grado. Según la acusación, Susie también enfrenta un cargo relacionado con la posesión de un arma de fuego bajo la influencia del alcohol.

Los documentos de acusación indicaron que la entrada de Susie estaba bien iluminada y que Susie le dijo a un oficial que respondió que había consumido al menos una bebida alcohólica.

La policía recuperó una pistola Glock calibre .40 cargada de la caja fuerte de Susie. Tenía permiso legal para usar el arma.