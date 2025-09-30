Acusan a dos bomberos de inundar intencionalmente un campo de béisbol

Dos bomberos del condado de Montgomery, Maryland, fueron acusados ​​de rociar agua intencionalmente en un campo de béisbol comunitario ubicado al lado de la estación de bomberos Silver Spring/Four Corners.

La pareja presuntamente roció galones de agua en el campo de la escuela secundaria Montgomery Blair en University Boulevard, «impulsados ​​por la frustración debido a los repetidos incidentes en los que pelotas de béisbol impactaron vehículos personales, la estación de bomberos y equipos departamentales», según el documento de acusación presentado por la Policía del Parque Capital Nacional de Maryland.

Los bomberos de carrera, el capitán Chris Reilly y el bombero maestro Alan Barnes, están acusados ​​cada uno de tres delitos menores: destrucción maliciosa de propiedad, conspiración para cometer destrucción maliciosa de propiedad y conducta desordenada.

El video de vigilancia proporcionado por el departamento de bomberos muestra a Barnes dando marcha atrás con el camión de bomberos hacia la parte trasera de la estación y luego retirando una manguera del camión. La fiscalía cree que Barnes conectó la manguera a un hidrante.

El video muestra a Reilly subiéndose al camión y rociando con la manguera hacia el campo de béisbol durante aproximadamente tres minutos. El campo es la sede del equipo de béisbol Silver Spring-Takoma Thunderbolts.

Según un representante del equipo que inicialmente presentó una queja, cuando se le preguntó por qué estaba inundando el campo, Reilly dijo: «Quería llamar su atención».

El incidente ocurrió antes de un partido de béisbol universitario de Cal Ripken, que tuvo que ser cancelado y los fanáticos tuvieron que recibir un reembolso de sus entradas.

El Servicio de Bomberos y Rescate del Condado de Montgomery dijo que ambos fueron retirados de sus funciones operativas y colocados en estado de contacto no público, en espera de una investigación interna del incidente.

“Esperamos que todo nuestro personal mantenga los más altos estándares de conducta, tanto dentro como fuera del servicio”, declaró el jefe de bomberos Corey Smedley. “Las acciones denunciadas en este caso no reflejan los valores de MCFRS ni el profesionalismo de los hombres y mujeres que sirven a nuestra comunidad a diario”.

Ambos bomberos tienen fechas de audiencia programadas en el tribunal de distrito para el 21 de octubre.