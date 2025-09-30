Aceptaste la propuesta de la administración Trump de «encrucijada». ¿Y ahora qué?

Es el final del camino para aquellos que tomaron la “bifurcación del camino”.

Independientemente de lo que suceda si y cuando el gobierno cierre, el martes es el último día en la nómina para más de 100.000 empleados federales que aceptaron el paquete de compra «Bifurcación en el camino» que la administración del presidente Donald Trump ofreció a principios de este año.

Oficialmente llamado Programa de Renuncia Diferida, la compra de casi 15 mil millones de dólares supuestamente le ahorrará al gobierno federal alrededor de 28 mil millones de dólares al año en el futuro.

El objetivo de la administración Trump era reducir el tamaño general de la fuerza laboral federal y, en ese sentido, ha funcionado. Algunos empleados federales que aceptaron la oferta también se han beneficiado.

Pero eso no significa que haya sido una experiencia perfecta para todos.

“Ha habido mucha inconsistencia en cuanto a cómo las agencias han aplicado el acuerdo al principio, e incluso ahora”, dijo Michael Fallings, socio gerente de la firma de abogados laborales Tully Rinckey.

Dijo que su firma ha representado y discutido esta situación con algunos empleados federales que consideraron la oferta.

Fallings afirmó que a algunos empleados se les dijo que no cumplían los requisitos para aceptar la oferta, incluso después de su aprobación inicial. A otros que la aceptaron y luego encontraron trabajo en otro lugar se les dijo que debían devolver el dinero porque aceptar otro empleo violaba el acuerdo. Y añadió que ha habido momentos confusos para quienes aún forman parte de la fuerza laboral federal.

“Esto ha generado mucho temor entre los empleados del gobierno, lo que ha afectado la eficiencia del gobierno, en lo que respecta al buen desempeño de los empleados”, dijo.

La eficiencia también se ha visto afectada “por la salida de empleados y luego por la cuestión de quién realiza las tareas laborales de los empleados que se fueron”.

“Creo que lo que más ha impactado a los empleados es ver que alguien con quien han trabajado durante años se ha ido y no tienen un camino claro sobre cómo reasignar esas funciones”, añadió.

Dijo que cualquiera que haya aceptado la indemnización por despido pero no esté listo para jubilarse, técnicamente aún puede regresar a la fuerza laboral federal. Pero tiene algunos consejos para ellos, independientemente de si esperan regresar o no.

“Si buscaban jubilarse, deberían asegurarse de que sus prestaciones de jubilación y su expediente personal sean correctos”, dijo. “Incluso si no buscaban jubilarse y encontraron otro empleo, o si no están trabajando, deben asegurarse de que sus expedientes personales, sus evaluaciones de desempeño y todo lo demás sean correctos, ya que podrían utilizarse en el futuro, ya sea que busquen volver al gobierno o no”.

¿Pero ha valido la pena todo esto?

“Bueno, la intención de la administración era reducir el tamaño del gobierno, y una de las maneras de hacerlo en cualquier tipo de sector es ofrecer esta compra”, dijo Fallings.