A punto de nacer en el Zoológico Nacional de DC: un elefante asiático

El Zoológico Nacional Smithsonian en DC se prepara para el nacimiento de un gran animal “carismático y encantador”: una cría de elefante asiática.

Los funcionarios del zoológico anunciaron el lunes por la mañana que se espera que una elefanta asiática dé a luz entre mediados de enero y principios de marzo de 2026. Los embarazos de elefanta suelen durar entre 18 y 22 meses.

Sería el primer nacimiento de un elefante en el Zoológico Nacional en casi 25 años y el primer embarazo para Nhi Linh, una elefanta de 12 años.

Brandie Smith, directora del zoológico, afirmó que el nacimiento representa una esperanza para el futuro de la especie. «El primer paso para salvar cualquier especie es lograr que la gente se preocupe», declaró Smith en un comunicado de prensa.

Como embajadores animales, las crías de elefante son encantadoras y carismáticas. Estoy deseando que los visitantes experimenten la alegría de ver a nuestra manada multigeneracional socializar, jugar y aprender, recordándonos lo mucho que compartimos con estos animales amables e inteligentes.

El padre del ternero es Spike, de 44 años, quien fue llevado al zoológico en 2018 con la esperanza de que aumentara la manada .

El personal se muestra “cautelosamente optimista” de que Nhi Linh dará a luz un ternero sano.

Los casamenteros emparejan a la ‘enérgica’ Nhi Linh con el ‘relajado’ Spike

Los científicos rastrean el linaje de los elefantes en un “libro genealógico” y brindan recomendaciones de reproducción a través del Plan de Supervivencia de Especies de la Asociación de Zoológicos y Acuarios.

El Zoológico Nacional dijo que los factores que intervienen en esa recomendación incluyen “la relación genética de los individuos entre sí, la salud general y el temperamento”.

El proceso mantiene la diversidad genética de la población de elefantes en cautiverio, dijo el zoológico.

En cuanto a los rasgos de personalidad, el personal del zoológico describió a Nhi Linh como «luchadora y bulliciosa».

«Es muy curiosa y valiente al probar o explorar cosas nuevas», declaró el zoológico en el comunicado de prensa. «Los cuidadores dicen que está enamorada de Spike, quien irradia una actitud relajada y caballerosa».

Su cría se unirá a una manada de seis elefantes: sus padres, la abuela Trong Nhi, de 22 años, Bozie, de 51, Swarna, de 51, y Maharani, de 35