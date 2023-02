1 joven muerto en accidente y otro herido

Los policías del estado de Maryland fueron llamados al Inner Loop de Capital Beltway, después de Old Georgetown Road, por un accidente que involucró a un solo vehículo alrededor de las 5 am del martes. Al llegar a la escena, los agentes encontraron que un Chevrolet Cobalt había chocado contra un árbol del lado derecho de la carretera.

El conductor del vehículo, identificado en un comunicado de prensa de la policía como Tera King, de 18 años, de Woodbridge, Virginia, murió en el lugar. Un pasajero masculino de 20 años fue tratado en un hospital cercano por lesiones que no ponen en peligro su vida.