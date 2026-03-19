Un título de béisbol desata la felicidad que los venezolanos habían reprimido durante años

Hay felicidad, y luego está la felicidad venezolana. Es más dulce. Más intensa. Más profunda.

Quizás porque no llega con tanta frecuencia. O porque ha sido reprimido por las fuerzas de seguridad y autocensurado para evitar la cárcel. O porque parece inalcanzable, tanto colectiva como individualmente.

Pero la nación lo sintió el miércoles. Su gente lloró, gritó, bailó, se abrazó y bebió después de que la victoria de Venezuela por 3-2 sobre Estados Unidos en la final del Clásico Mundial de Béisbol la noche anterior desatara la emoción.

“No habíamos expresado esta felicidad que queremos gritar”, dijo la peluquera Deyanira Machado a las afueras de un salón de belleza en Caracas, la capital.

A diferencia de muchas otras cosas, el marcador que se veía en los televisores de todo el país era definitivo . No iba a cambiar en los próximos minutos ni días. No admitía interpretaciones. Y jóvenes y mayores, políticamente activos o no, ricos y pobres, respiraron aliviados tras años de tensión.

“Teníamos esa felicidad guardada para desatarla como es debido algún día, como anoche, e incluso mejor que anoche”, dijo Machado.

La victoria llegó tras dos meses vertiginosos para los venezolanos.

Comenzaron el año viendo cómo su presidente autoritario, Nicolás Maduro, que llevaba casi 13 años en el poder, era llevado clandestinamente durante la noche por el ejército estadounidense y reaparecía esposado en la ciudad de Nueva York. Luego vieron cómo la Casa Blanca colaboraba con los leales al partido gobernante, y no con la oposición política, para intentar enderezar el rumbo del país.

Mientras miles de venezolanos en el extranjero celebraban la caída de Maduro , nadie aquí se atrevía a expresar públicamente ni siquiera una pizca de aprobación. La brutal represión gubernamental, sobre todo tras las elecciones presidenciales de 2024, les había enseñado a abstenerse de expresar hechos o emociones que pudieran considerarse hostiles.

La felicidad, o la disidencia, era objeto de vigilancia. Quienes celebraban la contundente victoria del candidato de la oposición, según abundantes pruebas fehacientes, se convirtieron en blanco del gobierno después de que las autoridades electorales declararan a Maduro ganador sin presentar pruebas que respaldaran su afirmación. Bastaba con publicar mensajes en redes sociales o estados de WhatsApp para acabar en la cárcel.

El miedo, la ira y la decepción se fueron agravando. Incluso los chats grupales del vecindario quedaron en silencio, ya que los desacuerdos con los vecinos se volvieron demasiado arriesgados.

Los venezolanos se adaptaron una vez más, con la constante sensación de que algo malo iba a suceder. Los adultos se centraron exclusivamente en «resolver problemas», buscando la manera de sobrevivir día a día, trabajando en uno, dos o tres empleos para poder costearse la comida. La inflación de tres dígitos convirtió todo lo que no era de primera necesidad en un lujo .

La presidenta interina Delcy Rodríguez declaró un “día de alegría” nacional tras finalizar el partido, convirtiéndolo en un día festivo no laborable para todos, excepto para los trabajadores esenciales. No es que nadie necesitara permiso para faltar al trabajo o a la escuela. Era algo que se daba por hecho desde el momento en que terminó el partido y comenzó el bullicio.

La gente golpeaba cacerolas y sartenes por toda Caracas mientras el estruendo de las bocinas de autos y motocicletas inundaba algunas calles. En las plazas públicas, los venezolanos cantaban el himno nacional con lágrimas en los ojos. Toda la ciudad parecía estar despierta mucho después de la medianoche. Los carritos de las tiendas abiertas las 24 horas se llenaban de cerveza.

La alegría desbordante inundó las calles y las redes sociales hasta bien entrado el miércoles. La bandera roja, amarilla y azul colgaba de las ventanas, ondeaba en las motocicletas y se convirtió en bufanda.

“Este campeonato no se trata solo de un partido de béisbol, como la gente puede pensar”, dijo Lanjhonier Lozada, empleado del hospital, mientras caminaba hacia su trabajo el miércoles ondeando una bandera venezolana y chocando las manos con desconocidos igualmente eufóricos.

“Este partido es histórico. Me faltan las palabras”, dijo. “¡Somos campeones del mundo! ¿Quién lo hubiera imaginado?”

¿Quiénes lo hubieran hecho? Los innumerables niños que juegan en ligas locales y sueñan con una carrera en las Grandes Ligas. Pero a sus padres les habría resultado más difícil creer en esa posibilidad. Al fin y al cabo, los adultos se han endurecido ante una crisis que obligó a más de 7,7 millones de venezolanos a abandonar su país y en la que líderes mundiales utilizaron el nombre de Venezuela como sinónimo de problemas.

Así que cuando los jugadores levantaron el trofeo, levantaron el ánimo de los venezolanos de todo el planeta.

“Este triunfo no solo se celebra en Venezuela. En cada rincón del mundo hay un venezolano”, dijo Yenny Reyes, madre de dos jóvenes aficionados al béisbol.

“Estoy convencida de que este es el año de Venezuela”, dijo. “Este es el comienzo de muchas cosas buenas que están por venir para Venezuela”.