Putin concede la ciudadanía rusa a una mujer estadounidense que acusó a Biden de agresión sexual

Tara Reade, una mujer estadounidense que acusó a Joe Biden de agresión sexual en la década de 1990, obtuvo la ciudadanía rusa el lunes, según un decreto firmado por el presidente Vladimir Putin.

Un documento publicado en el sitio web oficial de información jurídica indicó que «McCabe Alexandra Tara, nacida el 26 de febrero de 1964», es ahora ciudadana rusa.

Según los medios de comunicación estadounidenses, Reade cambió su nombre por el de Alexandra McCabe en 1998 para protegerse de su exmarido, al que acusó de violencia doméstica.

A principios de 2020, Reade afirmó que Biden, que en ese momento se presentaba a las elecciones, la agredió sexualmente en un pasillo del Congreso de Estados Unidos en 1993, cuando él era senador y ella trabajaba para él.

La acusación, negada categóricamente por el político demócrata, supuso un reto para su campaña contra el entonces presidente saliente, Donald Trump.

El propio Trump se ha enfrentado a acusaciones de agresión sexual, acoso y violación por parte de varias mujeres.

El relato de Reade contaba con algunas inconsistencias, como el hecho de que no se haya encontrado ningún registro de la denuncia que, según ella, presentó ante el Congreso tras la supuesta agresión.

En mayo de 2023, anunció en una entrevista con el medio estatal ruso Sputnik que tenía la intención de solicitar un pasaporte ruso.

Desde Moscú, Reade declaró que había decidido quedarse en Rusia porque temía por su seguridad en su país natal.

En julio de 2024, anunció en la red social X que regresaba a Estados Unidos para presentar una denuncia contra Biden por agresión sexual, varios días después de que el presidente, enfermo, se retirara de la carrera por la reelección.