Israel destruye un centro de salud principal de la ciudad de Gaza

Una organización benéfica médica palestina dijo el martes que Israel destruyó su principal centro en la ciudad de Gaza después de ordenar su evacuación.

La Sociedad Palestina de Ayuda Médica informó que un ataque israelí redujo a escombros su edificio de seis plantas en el barrio de Tel al-Hawa. Añadió que el centro era uno de los principales de la ciudad, ofreciendo servicios de donación y análisis de sangre, atención traumatológica, oncología y tratamiento de enfermedades crónicas.

No hubo comentarios inmediatos por parte del ejército israelí, que ha bombardeado y atacado repetidamente hospitales en Gaza durante la guerra.

Varios hospitales en la ciudad azotada por la hambruna se han visto obligados a cerrar ante el avance de las fuerzas israelíes. Israel acusa a Hamás de utilizar instalaciones médicas con fines militares —lo que podría hacerles perder la protección que les otorga el derecho internacional—, pero el ejército a menudo ha aportado poca o ninguna prueba de una presencia militante significativa .

El director de la Organización Mundial de la Salud, que colabora con la organización benéfica, condenó el ataque. «Los ataques a los centros de salud deben cesar. La violencia sin sentido debe cesar. ¡Alto el fuego!», escribió Tedros Adhanom Ghebreyesus en X.

La organización benéfica médica informó que otro de sus centros resultó dañado y rodeado por tropas israelíes, y que un tercer centro fue destruido en otro ataque. El Ministerio de Salud de Gaza informó el lunes que el Hospital Infantil Al-Rantisi y el Hospital Oftalmológico Especializado se vieron obligados a cerrar debido a las operaciones militares israelíes en las cercanías.

Israel lanzó una gran ofensiva a principios de este mes con el objetivo de ocupar la ciudad de Gaza, la más grande del territorio, que ya ha sufrido graves daños en incursiones y bombardeos previos. Israel afirma que la operación tiene como objetivo presionar a Hamás para que se rinda y devuelva a los 48 rehenes restantes tomados durante el ataque del 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra. Israel cree que unos 20 de los cautivos están vivos.

La principal autoridad mundial en crisis de hambre declaró el mes pasado que el bloqueo y la ofensiva en curso de Israel ya habían sumido a la ciudad de Gaza en la hambruna . Más de 300.000 personas han huido de la ciudad en las últimas semanas, ya que Israel ha ordenado a la población que se traslade al sur, pero se estima que quedan 700.000, según agencias de la ONU y grupos de ayuda.

Militantes liderados por Hamás mataron a unas 1.200 personas, en su mayoría civiles, y secuestraron a 251 en el ataque del 7 de octubre. La mayoría de los cautivos han sido liberados posteriormente mediante ceses del fuego u otros acuerdos.

El Ministerio de Salud de Gaza afirma que al menos 65.382 palestinos han muerto en la guerra, sin especificar cuántos eran civiles o combatientes. Forma parte del gobierno de Hamás. La ONU y numerosos expertos independientes consideran que sus cifras constituyen la estimación más fiable de las bajas en tiempos de guerra.