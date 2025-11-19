«No va a ocurrir», dice Sheinbaum en respuesta a posibles ataques antidrogas de EEUU en México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descartó este martes un posible ataque de Estados Unidos en suelo mexicano contra cárteles de la droga, como sugirió la víspera su homólogo estadounidense, Donald Trump.

El lunes, al responder a una pregunta sobre si aprobaría una operación antidrogas estadounidense en el país vecino, Trump afirmó: «¿Lanzaría ataques en México para detener (el tráfico de) drogas? Está bien para mí. Lo que sea necesario para detener las drogas».

«No va a ocurrir», dijo Sheinbaum el martes durante su habitual rueda de prensa matutina.

La mandataria recordó que en varias ocasiones su gobierno ha rechazado la presencia de tropas estadounidenses en suelo mexicano, incluso en llamadas telefónicas con Trump.

«Nosotros no queremos intervenciones de ningún gobierno extranjero, y hay colaboración y hay coordinación, pero ni hay subordinación, ni podemos permitir una intervención», añadió Sheinbaum.

«La última vez que Estados Unidos vino a México con una intervención se llevó la mitad del territorio», añadió la presidenta en referencia al conflicto armado entre los dos países entre 1846 y 1848.

Sheinbaum dijo que su gobierno tiene un acuerdo de colaboración con Estados Unidos en materia de seguridad, en el que, aseguró, «queda muy claro el respeto a la soberanía» de México.

Los amagos de Trump ocurren tras varios ataques estadounidenses contra lanchas presuntamente cargadas de droga en el Pacífico y el Caribe.

El gobierno de Sheinbaum mantiene negociaciones con la administración de Trump para evitar la imposición de aranceles a las exportaciones mexicanas.