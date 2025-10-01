Maduro recibe doctorado militar en pleno despliegue de buques de guerra de EEUU

Con una boina roja similar a la que usaba el fallecido Hugo Chávez, una medalla y una túnica negra, el presidente venezolano Nicolás Maduro recibió el martes un doctorado honoris causa en «materia de seguridad» otorgado por una universidad militar.

Maduro recibió este honor cuando ya van seis semanas de un despliegue de buques de guerra de Estados Unidos en el Caribe, que su gobierno denuncia como un asedio.

«Tengo mi toga y mi boina de combate», dijo desde una tarima acompañado por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, y miembros del alto mando militar, en un acto transmitido en cadena nacional.

El mandatario ofreció una «lección magistral» en un auditorio de la Universidad Militar Bolivariana, una de las doce academias militares del país.

Defendió que las operaciones militares ordenadas las últimas semanas son «para ejercitar el músculo nacional» y garantizar la soberanía.

«Es un honor inmenso recibir de manos militares un título honorable», afirmó Maduro al asegurar que su gobierno ha resistido una «guerra multiforme» desde Estados Unidos con «sabiduría».

Maduro cuestionó las acusaciones del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, que vincula a militares venezolanos con supuestos cárteles de drogas.

«Con su indecencia y su inmoralidad, ha dicho que los cuarteles de Venezuela son el epicentro del tráfico de droga», indicó. «Rechazo y repudio las expresiones de Marco Rubio y salgo en defensa de la moral de nuestros soldados», recalcó Maduro.

«Puedo decir siete semanas después (…) Venezuela hoy tiene más poder para defenderse», aseguró el mandatario izquierdista.

El presidente estadounidense, Donald Trump, lo acusa de encabezar supuestas redes de narcotráfico y justifica el uso del «poderío militar» de su país en el Caribe en la lucha contra el narcotráfico.

La justicia estadounidense aumentó en agosto pasado a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a la captura de Maduro, que tacha los señalamientos de mentiras que buscan una invasión extranjera en Venezuela para apoderarse del petróleo.