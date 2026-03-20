La princesa heredera de Noruega habla por primera vez sobre sus vínculos con Epstein

La princesa heredera de Noruega dijo que fue manipulada y engañada por el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein , y que se sintió insegura durante un encuentro en 2013 con el financiero estadounidense en su mansión de Palm Beach, Florida.

Mette-Marit está casada con el príncipe heredero Haakon. Ella y Haakon hablaron el jueves con la cadena noruega NRK en una entrevista de 20 minutos que tuvo lugar el mismo día en que concluyó el juicio penal contra su hijo, Marius Borg Høiby .

La fiscalía ha solicitado una pena de prisión de siete años y siete meses contra Høiby, quien niega las acusaciones de violación . Es hijo de Mette-Marit de una relación anterior. Se espera el veredicto a principios de junio.

La entrevista del jueves con NRK no reveló nada explosivo, pero marcó la primera vez que la pareja real se sentó con los periodistas para abordar las repercusiones de los vínculos de la princesa heredera con Epstein. Su relación ha generado dudas sobre su criterio, aunque no se la acusa de ningún delito.

La entrevista tuvo una duración limitada debido al estado de salud de Mette-Marit; padece fibrosis pulmonar , que le provoca graves problemas respiratorios.

Mette-Marit ya se disculpó por la situación en la que puso a la familia real . Conoció al financiero en 2011 y mantuvieron contacto hasta 2014. Los archivos de Epstein contenían cientos de menciones de la princesa heredera, quien declaró en 2019 que lamentaba haber tenido contacto con él.

Epstein se suicidó en 2019 mientras esperaba juicio por cargos de abuso sexual a menores en sus casas de Estados Unidos. Mette-Marit declaró a NRK que no sabía que era un delincuente sexual y abusador, que solo lo vio interactuar con adultos y que nunca presenció nada ilegal.

También declaró a NRK que siente remordimiento por las víctimas de Epstein y que ha dedicado años a procesar su relación y las acusaciones en su contra. Afirmó que asume la responsabilidad por no haber investigado a fondo sus antecedentes.

Los archivos de Epstein incluyen intercambios de correos electrónicos entre ambos, que revelaron una relación que algunos percibieron como una estrecha amistad. En un mensaje, Mette-Marit le escribió a Epstein: «Me haces cosquillas en la cabeza».

En octubre de 2012, Epstein escribió que estaba en París «en busca de esposa». Mette-Marit respondió que París era «bueno para el adulterio», pero que las «escandinavas» eran «mejores candidatas para esposa».

En otro conjunto de mensajes, los correos electrónicos mostraron que Mette-Marit tomó prestada una propiedad de Epstein en Palm Beach, Florida, durante varios días en 2013. Mette-Marit dijo que la estadía fue organizada a través de un amigo en común, y fue esta visita la que derivó en el encuentro que la hizo sentir tan insegura que llamó a Haakon a su casa.

En la entrevista con NRK, se negó a dar más detalles, pero dijo que mantuvo el contacto con Epstein porque era ingenua y había sido manipulada.