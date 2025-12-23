Dos muertos y apagones en Ucrania tras ataques aéreos rusos

Al menos dos personas murieron y varias resultaron heridas en ataques rusos con drones y misiles contra el sector energético ucraniano, que provocaron nuevos cortes de electricidad.

Según el presidente Volodimir Zelenski, 13 regiones ucranianas fueron alcanzadas por una ola de más de 650 drones y 30 misiles, incluida la capital Kiev, donde la alerta antiaérea resonó durante más de cuatro horas.

Una persona murió en la región de Kiev y otra en la de Jmelnitski, en el oeste, y más de una decena resultaron heridas en todo el país, incluidos niños, según el recuento de las autoridades locales.

«Rusia ataca una vez más nuestra infraestructura energética. En consecuencia, se activaron los cortes eléctricos de emergencia en varias regiones de Ucrania», anunció en Telegram el Ministerio de Energía.

«A raíz de este ataque, las instalaciones energéticas en las regiones occidentales de Ucrania fueron las más afectadas», indicó la primera ministra Yulia Sviridenko.

En tanto, el ejército polaco anunció el martes en X que su aviación fue puesta en alerta y movilizada en su espacio aéreo de manera preventiva debido a los ataques rusos contra Ucrania.

Este procedimiento se activa regularmente cuando los bombardeos apuntan a zonas occidentales cercanas a la frontera polaca.

Zelenski consideró que estos nuevos ataques «envían una señal extremadamente clara sobre las prioridades de Rusia», en el contexto de los actuales esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos para poner fin al conflicto.

En su mensaje diario el lunes, el presidente ucraniano dijo que el martes sería informado sobre los resultados de las conversaciones que tuvieron representantes estadounidenses con negociadores rusos en Florida para discutir el fin de la guerra.

A su vez, el viceministro ruso de Relaciones Exteriores, Serguéi Riabkov, señaló «lentos progresos» en las conversaciones con Estados Unidos, al tiempo que criticó a las autoridades europeas, a las que acusó de querer «descarrilar el proceso diplomático».