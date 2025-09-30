Para Bruce Springsteen, el sueño americano no es «censura y odio»

La estrella de rock estadounidense Bruce Springsteen, un feroz crítico del presidente Donald Trump, defendió la idea de Estados Unidos como una «tierra de esperanza y sueños», contrastándola con la de la «censura gubernamental» y el «odio».

«Cada día, los acontecimientos nos recuerdan que vivimos en una época particularmente peligrosa», declaró el roquero de 76 años durante una aparición sorpresa el domingo en Nueva York en el estreno de su película biográfica «Springsteen: Deliver Me From Nowhere».

«He viajado por el mundo como una especie de embajador musical de Estados Unidos, intentando medir la distancia entre la realidad estadounidense —donde a menudo no hemos alcanzado nuestros ideales— y el sueño americano», continuó.

Pero por muy «herido» que esté hoy, Estados Unidos «sigue siendo, para mucha gente, una tierra de esperanza y sueños, no de miedo, división, censura gubernamental ni odio. Ese es el Estados Unidos por el que vale la pena luchar», concluyó.

Trump ataca regularmente a Bruce Springsteen, a quien considera «muy sobrevalorado», al igual que ha atacado a otras estrellas que se han posicionado en su contra, como Beyoncé y Taylor Swift.

La película «Springsteen: Deliver Me From Nowhere», dirigida por Scott Cooper, se centra en la creación del álbum «Nebraska» (1982), considerado una de las obras maestras del artista.

Springsteen es interpretado por Jeremy Allen White, protagonista de la serie «The Bear».