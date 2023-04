Mario Vargas Llosa cumple 87 años

El Premio Nobel de Literatura peruano goza de buena salud y vive una segunda “luna de miel” con su ex esposa, Patricia Llosa.

El Premio Nobel de Literatura peruano Mario Vargas Llosa festejo sus 87 años en una velada íntima. Rodeado de su familia en su Perú natal, en cuya capital se encuentra desde la boda de su nieta a principios de marzo, el autor de La ciudad y los perros aseguró estar disfrutando como nunca de la vida familiar y de la segunda “luna de miel” que está viviendo junto a Patricia Llosa después de su mediática ruptura con Isabel Preysler.

Su hijo, el también escritor Álvaro Vargas Llosa, lo saludó en su cuenta de Twitter con una dedicatoria en inglés y dos nuevas fotos del agasajado en lo que parece ser un desayuno al borde del mar limeño.

Debido a que el Premio Nobel de Literatura peruano no participa de las redes sociales, sus lectores aprovecharon ese twit para mandarle sus buenos deseos y desearle feliz cumpleaños a “don Mario”.

Vargas Llosa es uno de los pocos octogenarios del mundo cuyas relaciones y escándalos amorosos son materia de jugosos titulares alrededor del mundo. Desde su primer casamiento en 1955 con Julia Urquidi, su tía política diez años mayor -que inspiró su libro La tía Julia y el escribidor y que ella misma volcó en Lo que Varguitas no dijo-, hasta las recientes idas y vueltas con Patricia Llosa (su prima) e Isabel Preysler, la vida privada del Nobel está en boca de todos, hoy más que nunca.

Algunas pistas de su caduca relación con Preysler, con quien estaba desde 2015 después del medio siglo que pasó junto a Patricia Llosa, pueden leerse en el último cuento de Vargas Llosa, Los vientos, publicado como libro digital de descarga gratuita.

“Ya me olvidé del nombre de aquella mujer por la que abandoné a Carmencita; volverá a mi memoria, sin duda, aunque, si no volviera, tampoco me importaría. Nunca la quise. Fue un enamoramiento violento y pasajero, una de esas locuras que revientan una vida. Por hacer lo que hice, mi vida se reventó y ya nunca más fui feliz”, escribe en Los vientos.

Aunque, tras el revuelo que se generó después de su separación, Vargas Llosa desmintió los rumores de que Los vientos estaba basado en su turbulenta relación con Preysler (después de todo, es un caballero de esos que ya no hay), las similitudes entre el personaje y el autor han llamado la atención de sus lectores en todo el mundo.

Además de la publicación de Los vientos, que puede descargarse gratis en Bajalibros, Vargas Llosa se ha mantenido bastante ocupado para estar rozando los 90 años. Según afirmó, continúa con su rutina de escritor (se levanta a las 6 de la mañana, hace ejercicio y se dispone a trabajar en sus textos), y hasta rompió un récord hasta ahora imposible para los escritores de habla hispana.

En febrero de 2023, Vargas Llosa hizo historia al ser el primer escritor de habla hispana (que no escribe en francés) en ingresar a la Academia Francesa, la prestigiosa institución fundada por el Cardenal Richelieu en 1635.

La ceremonia se llevó a cabo en París. En la lista de invitados hubo personalidades de la cultura de Francia, su familia -incluida Patricia Llosa- e incluso el polémico rey emérito español Juan Carlos I y su hija, la infanta Cristina, entre otros.

A sus 87 años, Vargas Llosa goza de un envidiable estado de salud que le permite seguir disfrutando tanto de la vida familiar como de su trabajo y la fama que este conlleva.

Con su impecable bastón de madera, el Premio Nobel peruano aún camina erguido y con la vista puesta en lo que vendrá.