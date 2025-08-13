Las 20 mejores giras de conciertos mundiales según Pollstar
El Top 20 Global Concert Tours clasifica a los artistas según su recaudación bruta promedio por ciudad e incluye el precio promedio de las entradas para espectáculos a nivel mundial. La lista se basa en datos proporcionados a la publicación especializada Pollstar por promotores de conciertos y gestores de salas.
LAS 20 MEJORES GIRAS DE CONCIERTOS DEL MUNDO
|1
|Beyoncé
|$13,033,113
|51.074
|$255.18
|2
|El fin de semana
|$8,084,308
|50.475
|$160.16
|3
|Metallica
|$7,991,705
|63.563
|$125.73
|4
|Post Malone
|$6,541,055
|40.822
|$160.23
|5
|Bruce Springsteen y la E Street Band
|$6,167,809
|44.223
|$139.47
|6
|Linkin Park
|$5,340,041
|39.792
|$134.20
|7
|Shakira
|$4,445,605
|28.342
|$156.85
|8
|Chris Brown
|$4,179,805
|35.008
|$119.39
|9
|Kenny Chesney
|$3,504,671
|15.938
|$219.89
|10
|Doncella de hierro
|$3,163,210
|28.623
|$110.51
|11
|Backstreet Boys
|$2,816,956
|16.629
|$169.39
|12
|Tyler, el creador
|$1,980,931
|14.564
|$136.01
|13
|Rauw Alejandro
|$1,955,036
|12.330
|$158.56
|14
|Chris Stapleton
|$1,730,815
|15.834
|$109.30
|15
|Katy Perry
|$1,376,148
|11.808
|$116.54
|16
|Tyler Childers
|$1,316,693
|13.590
|$96.88
|17
|André Rieu
|$1,049,001
|9.893
|$106.03
|18
|Matt Rife
|$923,880
|10.765
|$85.82
|19
|Barry Manilow
|$922,361
|9.479
|$97.30
|20
|Cody Johnson
|$898,137
|13.258
|$67.74
