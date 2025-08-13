Las 20 mejores giras de conciertos mundiales según Pollstar

El Top 20 Global Concert Tours clasifica a los artistas según su recaudación bruta promedio por ciudad e incluye el precio promedio de las entradas para espectáculos a nivel mundial. La lista se basa en datos proporcionados a la publicación especializada Pollstar por promotores de conciertos y gestores de salas.

LAS 20 MEJORES GIRAS DE CONCIERTOS DEL MUNDO

1 Beyoncé $13,033,113 51.074 $255.18 2 El fin de semana $8,084,308 50.475 $160.16 3 Metallica $7,991,705 63.563 $125.73 4 Post Malone $6,541,055 40.822 $160.23 5 Bruce Springsteen y la E Street Band $6,167,809 44.223 $139.47 6 Linkin Park $5,340,041 39.792 $134.20 7 Shakira $4,445,605 28.342 $156.85 8 Chris Brown $4,179,805 35.008 $119.39 9 Kenny Chesney $3,504,671 15.938 $219.89 10 Doncella de hierro $3,163,210 28.623 $110.51 11 Backstreet Boys $2,816,956 16.629 $169.39 12 Tyler, el creador $1,980,931 14.564 $136.01 13 Rauw Alejandro $1,955,036 12.330 $158.56 14 Chris Stapleton $1,730,815 15.834 $109.30 15 Katy Perry $1,376,148 11.808 $116.54 16 Tyler Childers $1,316,693 13.590 $96.88 17 André Rieu $1,049,001 9.893 $106.03 18 Matt Rife $923,880 10.765 $85.82 19 Barry Manilow $922,361 9.479 $97.30 20 Cody Johnson $898,137 13.258 $67.74

