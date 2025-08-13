4 arrestos después de que la casa supuestamente propiedad de Brad Pitt fuera saqueada

Cuatro personas fueron arrestadas en relación con un robo ocurrido a principios de este verano en una casa de Los Ángeles que supuestamente era propiedad del actor Brad Pitt , dijo la policía el martes.

Los oficiales respondieron el 25 de junio a un allanamiento en una casa en el vecindario Los Feliz de Los Ángeles.

La policía dijo en ese momento que los sospechosos irrumpieron por la ventana delantera, saquearon la casa y huyeron con diversas propiedades.

Los detectives han realizado cuatro arrestos, informó el martes el oficial Drake Madison. Añadió que los nombres de los sospechosos podrían revelarse más tarde.

Los funcionarios no pudieron identificar quién era el propietario o vivía en la casa y no había información disponible sobre lo que fue robado.

Según Traded, un sitio web de bienes raíces comerciales, Pitt habría comprado la propiedad por 5,5 millones de dólares en abril de 2023.

Un representante de Pitt se negó a hacer comentarios el martes.

Pitt había estado fuera del país en junio en una gira promocional mundial para su nueva película, «F1».