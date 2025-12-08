La temporada de premios de Hollywood se enciende con las nominaciones a los Globos de Oro

La temporada de premios de Hollywood comienza este lunes cuando se anuncien las nominaciones a los Globos de Oro, con títulos liderando las apuestas como el drama inspirado en la familia de Shakespeare, «Hamnet»; la cinta de horror «Pecadores», y el exitoso musical «Wicked: Por Siempre».

«Una batalla tras otra», de Paul Thomas Anderson y protagonizada por Leonardo DiCaprio, y la comedia dramática deportiva «Marty Supremo», con Timothée Chalamet y Gwyneth Paltrow, también se destacan en la pelea.

Los Globos de Oro, que se entregarán el 11 de enero y que premian por separado a dramas y comedias/musicales, son considerados un termómetro para los Premios de la Academia.

«La categoría de comedia/musical de los Globos de Oro en esta edición concentra todo el prestigio y la disputa», dijo a AFP el editor de premiaciones en la publicación Variety, Clayton Davis.

En esta rama resalta «Wicked: Por Siempre», el taquillero final de la adaptación cinematográfica del exitoso musical de Broadway que puede, además, poner en las categorías de actuación a sus estrellas Ariana Grande y Cynthia Erivo.

Para Davis, esta cinta es «probablemente la opción más popular».

Pero enfrentará una dura competencia con «Una batalla tras otra» y «Marty Supremo».

Igualmente ha ganado tracción la sátira apocalíptica «Bugonia», la más reciente producción de Yorgos Lanthimos, con su frecuente colaboradora Emma Stone, quien suena entre las favoritas para la actuación, así como su coestrella Jesse Plemons.

– «Hamnet», «Pecadores» y «El agente secreto» –

En el apartado de drama, «Hamnet», dirigida por la ganadora del Oscar Chloe Zhao y basada en el libro de Maggie O’Farrell, trae a Paul Mescal como William Shakespeare, quien trata de establecerse como dramaturgo mientras su esposa Agnes (Jessie Buckley) se enfrenta a los peligros de la peste y el parto en la Inglaterra isabelina.

«Pecadores», de Ryan Coogler ( director de «Pantera Negra»), trae a Michael B. Jordan, que interpreta a unos hermanos gemelos en el mundo criminal que se ven obligados a enfrentar una fuerza siniestra cuando regresan a su pueblo natal en el racialmente segregado estado de Mississippi en los años de 1930.

La taquillera cinta, que debe afianzar a Jordan en la disputa por las categorías de actuación, se colocó el viernes al frente de los Premios de la Crítica Cinematográfica, con 17 nominaciones.

Davis sostiene que aunque puede enfrentar resistencia por ser calificada como una película de terror, «tiene de todo, es una máquina de hacer dinero, y fue un éxito culturalmente relevante».

Otro contendor de peso es «Frankenstein», del mexicano Guillermo del Toro, y protagonizada por Jacob Elordi y Oscar Isaac.

Davis contempla en sus predicciones la presencia de producciones extranjeras como el drama de espionaje brasileño «El agente secreto», de Kleber Mendonça, que podría colocar a su protagonista, Wagner Moura, en la pelea por la estatuilla al mejor actor.

A diferencia de otros años, las principales categorías de la 83ª edición de los Globos de Oro incluirán seis candidatos y no cinco, como ocurría anteriormente.

Con las nominaciones de los Óscar previstas para el 22 de enero, las selecciones para los Globos deberían comenzar a delinear con mayor claridad el camino hacia los Premios de la Academia.

Los Globos de Oro también reconocen a la televisión, en donde se deberían destacar los vencedores del Emmy «Severance» y «The Pitt» en drama, «The Studio» y «Hacks» en comedia, y «Adolescencia» en miniseries.

Las estrellas Marlon Wayans y Skye Marshall anunciaron las principales nominaciones este lunes a las 13H15 GMT.

La comediante Nikki Glaser estará a cargo de la ceremonia el 11 de enero en Beverly Hills.