La Sra. Maryland ya ha vencido al cáncer tres veces. Este fin de semana, quiere ganar el título nacional de belleza

Una mujer de Upper Marlboro, Maryland, viajará a Las Vegas este fin de semana y, si gana en grande, lo que suceda en Las Vegas no se quedará sólo allí.

Al menos ese es el plan de Moniesha Shorter, de 50 años, quien, como la actual Sra. Maryland, viajará a Las Vegas para competir en el concurso de belleza de Estados Unidos. Pero ya se ha enfrentado a retos mayores. De hecho, esa es la razón principal por la que va a competir allí.

«Soy una sobreviviente de cáncer de mama tres veces, y por eso uso mi experiencia para empoderar a las mujeres para que se apropien de sus caminos de salud», dijo Shorter, quien se tomó un descanso durante una de sus sesiones de entrenamiento en el Complejo Deportivo y de Aprendizaje del Condado de Prince George para compartir su historia con WTOP.

“El diagnóstico, en sí mismo, fue una sorpresa”, dijo Shorter, quien afirmó no tener antecedentes familiares de cáncer. “Creo que una vez que recibí el diagnóstico, comencé a hacerme muchas preguntas para las que los médicos no tenían respuesta. Y creo que ahí fue donde empezó todo”.

Su primer diagnóstico llegó en 2016, cuando le detectaron cáncer en estadio 0. Para mayor seguridad, se sometió a una mastectomía doble. Dos años después, y con la mayor parte del tejido mamario extirpado, le diagnosticaron cáncer de mama en estadio 1A. En 2021, los médicos detectaron cáncer de mama en estadio 4.

“Afortunadamente para mí… se detectó a tiempo”, dijo Shorter.

Pero dijo que, como mujer negra, sabe que las probabilidades siguen estando en su contra, lo que es una gran razón por la que aboga tan enérgicamente para que todas las mujeres se realicen exámenes de detección regulares y sigan luchando por la atención que merecen.

“Estamos subrepresentados en la investigación clínica, y por eso a veces los medicamentos no funcionan”, dijo. “Además, nos diagnostican a edades más tempranas y con formas más agresivas de la enfermedad. Por eso, a veces no se detecta a tiempo, porque hay mujeres que desarrollan cáncer entre los 20 y los 30 años. Yo tenía 40 años. De hecho, acababa de cumplir 40 cuando me diagnosticaron por primera vez, lo cual es bastante joven”.

‘Más deportista que reina de belleza’

Shorter ha estado participando en competiciones de culturismo a lo largo de su trayectoria, y su entrenador Ro Mobley dijo que es bastante fácil ver de dónde saca Shorter su fuerza.

“A medida que avanzaba y se ejercitaba continuamente… estoy segura de que contribuyó a mejorar su autoestima”, dijo Mobley. “Incluso con su diagnóstico, al poder ir al médico, aumentó su fuerza y ​​resistencia, su capacidad de simplemente decir: ‘Oye, sigamos adelante’. Y creo que eso la ayudó con todo lo que estaba atravesando, ya fuera físico, mental o espiritual”.

Mobley dijo en tono de broma que la reina de belleza de Upper Marlboro pronto será «todas nuestras reinas», una declaración que Shorter admitió que nunca esperó que se hiciera sobre ella.

“Nunca imaginé que sería reina de belleza”, dijo Shorter. “Soy más una atleta que una reina de belleza”.

Pero fue su historia y su voluntad de defender mejores resultados en materia de salud lo que inspiró a otros, quienes luego la alentaron a participar del concurso.

“Lo que realmente me permite hacer es usar esta plataforma para promover la atención médica preventiva y asegurarme de que las mujeres comprendan sus riesgos y exijan la atención que merecen”, dijo Shorter. “Si no sabes qué preguntar ni qué hacer, podrías recibir un diagnóstico para el que no estás preparada o no recibir una atención adecuada, y ambas cosas son perjudiciales para tu salud a largo plazo”.

El concurso de la Sra. Estados Unidos comienza el viernes por la noche y se extiende hasta el domingo en Las Vegas. Y aunque ya ha ganado muchos concursos más importantes, Mobley cree que Shorter tiene al menos uno más en su haber.

«Sé que ella será la reina que es», dijo Mobley.