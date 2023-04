Juez evalúa pedido de desestimar caso de abuso sexual de Chasing Horse

Un ex actor de “Dances With Wolves” acusado de abusar sexualmente de mujeres y niñas indígenas en Estados Unidos y Canadá durante dos décadas le pidió a un juez de Nevada que desestime una acusación general en su contra en una corte estatal.

Nathan Chasing Horse, de 46 años, afirma que los encuentros sexuales con dos mujeres identificadas como víctimas en el caso de Nevada fueron consentidos. Uno de ellos tenía menos de 16 años, la edad de consentimiento en Nevada, cuando dice que comenzó el abuso sexual.

La jueza de la corte de distrito del condado de Clark, Carli Kierny, dijo el miércoles que emitiría su decisión antes del final de la semana. Ella podría negar la solicitud de Chasing Horse o desestimar algunos o todos los cargos, aunque no ofreció ninguna indicación sobre cómo podría fallar durante su interrogatorio a los fiscales estatales y al defensor público de Chasing Horse.

Un jurado del condado de Clark acusó a Chasing Horse, de 46 años, en febrero de cargos de agresión sexual de un menor, secuestro, abuso infantil, lascivia y tráfico de drogas. Ha estado bajo custodia en una cárcel del condado desde el 31 de enero, cuando fue arrestado por oficiales de SWAT cerca de la casa que compartía con sus cinco esposas en North Las Vegas.

También enfrenta cargos de abuso sexual en Canadá y el Tribunal de Distrito de EE. UU. en Nevada, así como en la reserva india de Fort Peck en Montana.

Los fiscales y la policía dicen que Chasing Horse, conocido por su interpretación de Smiles a Lot en la película ganadora del Oscar de Kevin Costner, se promocionó a sí mismo ante las tribus de todo el país como un curandero autoproclamado que poseía poderes curativos y podía comunicarse con seres superiores. Lo acusan de usar su posición para liderar un culto conocido como The Circle, obtener acceso a niñas y mujeres vulnerables y tomar esposas menores de edad.

Los presuntos delitos, según documentos judiciales, datan de principios de la década de 2000 y ocurrieron en Canadá y varios estados de EE. UU., incluidos Nevada, Montana y Dakota del Sur.

La fiscal del condado de Clark, Stacey Kollins, le dijo al juez el miércoles que las afirmaciones de Chasing Horse eran ofensivas, señalando la edad en que una de las víctimas dice que comenzó el abuso.

“Se la llevaron a los 14 porque su madre está enferma, y ​​le dijeron que su virginidad es la única parte pura que le queda y que tiene que sacrificar esto para mantener la salud de su madre”, dijo Kollins. “Y pasar por alto eso llamándolo transaccional y diciendo que no hay prueba de falta de consentimiento, eso es tomar mucha licencia para cumplir con los hechos”.

Mientras Kollins hablaba, la madre de una de las víctimas lloraba en la galería de la sala del tribunal, que estaba repleta de seguidores de Chasing Horse.

La defensora pública Kristy Holston argumentó que la acusación de 19 cargos fue una extralimitación por parte de la oficina del fiscal de distrito del condado de Clark y que algunas pruebas presentadas al gran jurado, incluida una definición de preparación, habían contaminado el caso del estado.

“No es lo mismo que la falta de consentimiento”, dijo, y agregó que “una trabajadora sexual, por ejemplo, no desea tener relaciones sexuales con el cliente. Pero su motivo para hacerlo es algo más que el deseo”.

Fuera de la sala del tribunal, Holston se negó a hacer más comentarios, mientras que Kollins no respondió de inmediato a un correo electrónico de The Associated Press en busca de comentarios adicionales.

Chasing Horse actualmente está programado para ser juzgado el 1 de mayo en el caso estatal. Se declaró inocente e invocó su derecho a un juicio dentro de los 60 días posteriores a su acusación.

Debe regresar a la corte estatal el lunes por la mañana para una audiencia sobre otra moción que le pide al juez que le conceda tres juicios. Chasing Horse y sus abogados han argumentado que las acusaciones de agresión sexual y el cargo de tráfico de drogas contenido en la acusación del estado no están relacionados.