Investigan una nueva denuncia de agresión sexual contra Sean ‘Diddy’ Combs.

El Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles dijo que está investigando una nueva acusación de agresión sexual contra el magnate del hip-hop Sean “Diddy” Combs , quien cumple una sentencia de cuatro años de prisión por condenas relacionadas con la prostitución.

Un productor musical y publicista declaró que a finales de 2020 le pidieron que asistiera a una sesión de fotos en un almacén de Los Ángeles, donde se usaría ropa del fallecido rapero Notorious B.I.G. Una vez allí, Combs se exhibió, le ordenó que le practicara sexo oral y luego le arrojó una camisa sucia que había pertenecido al rapero, según el informe policial.

El denunciante, cuyo nombre se omite en el informe policial, declaró que no se lo contó a nadie durante varios años por vergüenza. Se presentó ante la policía de Largo, Florida, en septiembre de este año, poco después de que Combs fuera declarado culpable de otros cargos.

Combs rechaza las últimas acusaciones, según declaró su abogado civil, Jonathan Davis, en un comunicado en el que también afirmó que no podía abordar todas las “acusaciones sin fundamento”.

“Quiero dejarlo absolutamente claro: el señor Combs niega categóricamente, como falsas y difamatorias, todas las acusaciones de que abusó sexualmente de alguien”, dijo Davis.

El Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles dijo el lunes que recibió una copia oficial del informe del departamento de Florida el viernes y que investigará las acusaciones.

Combs fue declarado culpable en julio de transportar en avión a sus novias y a trabajadores sexuales masculinos por todo el país para mantener encuentros sexuales bajo los efectos de las drogas en múltiples lugares durante muchos años. Sin embargo, fue absuelto de los cargos de tráfico sexual y crimen organizado que podrían haberle supuesto cadena perpetua.

Su liberación está prevista para mayo de 2028, aunque puede obtener reducciones en su tiempo tras las rejas a través de su participación en tratamientos por abuso de sustancias y otros programas penitenciarios.

BIG, cuyo nombre real era Christopher Wallace, colaboró ​​con Combs en la música. Fue asesinado a tiros en Los Ángeles en 1997.