Fiestas de Nochevieja, conciertos navideños… ¡y más! en el área de DC

Si está buscando fiestas de Nochevieja, aproveche el evento del Howard Theatre, Dancing Queen: ABBA Glitter Disco NYE Extravaganza . A partir de las 9 p.m., este evento presenta algunos de los mejores himnos de los 70 y 80, desde ABBA hasta Queen, la banda sonora de Grease y más. Una vez que llegue la medianoche, espere una lluvia masiva de confeti, pero antes, habrá fondos fotográficos y artistas brillantes.

«Es realmente una noche en la que puedes divertirte y relajarte de verdad, ser un poco tonto y disfrutar de esta música retro, casi como la experiencia de Mamma Mia», dijo Tu Vu, fundador de la productora Harder. Mejor mas rapido mas fuerte. «Será una experiencia realmente divertida e inmersiva, y estamos ansiosos por poder celebrarlo con todos».

Para conocer más eventos a considerar en la víspera de Año Nuevo, consulte las siguientes opciones.

En el barrio Navy Yard de DC, el Hotel Thompson organiza una gala de Nochevieja . El evento, que se desarrollará de 9 p. m. a 2 a. m., ofrecerá vistas panorámicas de la ciudad desde los tejados, además de un DJ en vivo y un brindis de medianoche de cortesía. Durante la primera hora también habrá cócteles con descuento. El evento cuesta $65 para la entrada general o $35 para la entrada general después de la medianoche.

Noon Yards Eve en Navy Yard también celebrará con una cuenta atrás para el lanzamiento de globos, viajes en tren y un DJ en vivo. Espere actividades gratuitas para niños de todas las edades, como un espectáculo de magia y manualidades. Este evento gratuito y familiar es de 10 am a 1 pm

Otra fiesta a considerar ubicada en Navy Yard es la Gala Capital Gatsby , que es una velada que es «una experiencia inmersiva inspirada en Gatsby». Ponte tus flecos y plumas y prepárate para bailar con un DJ en vivo con barra libre y estaciones de comida incluidas. El evento se lleva a cabo dentro de la nueva sede de DC Water y cuesta $179 por persona o $219 por la entrada VIP.

Le Diplomate , cerca de Logan Circle en DC, planea recibir el año nuevo con su cóctel. Desde las 10 p.m. hasta las 2 a.m., espere caviar, cócteles y canapés antes de la cuenta regresiva hasta la medianoche. Los boletos cuestan $275 por persona, sin incluir impuestos ni propinas.

El club nocturno DC9 en U Street presenta un evento Monopoly de Nochevieja que durará hasta las 4 a. m. Espere Time Square en la pantalla grande, un DJ en vivo y barra libre, a partir de las 10 p. m. Los precios de las entradas aumentarán cuanto más se acerque el evento, pero actualmente comienzan en $70, más tarifas.

El restaurante Umaya Izakaya en el centro de DC organiza su baile de máscaras . Con máscaras de cortesía incluidas, el evento comienza a las 9:30 a. m. con una hora de cócteles de cortesía y una selección de “aperitivos japoneses inspirados en Izakaya”. Un DJ en vivo tocará canciones en el evento, que no está previsto que finalice hasta las 3 am. Los boletos actualmente tienen un precio de $50, pero se volverán más caros cuando se acerque el evento.

Morris American Bar, cerca de Mt. Vernon Square, celebra el Año Nuevo con una temática de los 70 con su evento Disco Fever . Por $ 100 (precio por reserva anticipada), espere bocadillos y barra libre hasta la medianoche.

Con vistas de casi 360 grados, Ciel Social Club seguramente organizará una fiesta inolvidable. Su evento NYE in the Stars comienza a las 9 p.m. e incluirá un DJ en vivo y aperitivos. La barra libre es sólo por dos horas. Los boletos cuestan aproximadamente $210 por persona.

Cerca de Dupont Circle, el club nocturno Heist ofrece DJ, un brindis con champán a medianoche y barra libre de dos horas para VIP. La entrada general cuesta $75 para una persona o $140 para una pareja. Para los VIP, la entrada cuesta $125. Los paquetes de mesa varían en precio.

El Castas Rum Bar de West End está pintando la ciudad de rojo con un DJ en vivo y servicio de botella en su evento Año Nuevo en Casta . Confirme su asistencia con anticipación de forma gratuita. Los cócteles no están incluidos.

Esto es lo que más está sucediendo en el área de DC:

corriente continua

Trivia política

El jueves 21 de diciembre, The New Republic se une a The Capital City Showcase en Blackfinn DC para organizar una noche de trivia política . Los participantes pueden ganar bebidas, comida y premios en efectivo. El juego es gratuito y los asientos se asignan por orden de llegada.

Dyson and Friends

Songbyrd organizará un concierto navideño de hip-hop y R&B el viernes 22 de diciembre con gente talentosa del área de DC. Los boletos comienzan en aproximadamente $20.

Emo Night Brooklyn

Baila toda la noche en 9:30 Club’s Emo Night Brooklyn , una fiesta nocturna con un DJ que tocará los mejores jams emo y pop-punk. El evento será el sábado 23 de diciembre y las puertas se abrirán a las 9 pm. Los boletos comienzan en $28.

Maryland

Realice un crucero de vacaciones

En Annapolis, Maryland, realice un paseo en bote de 45 minutos sobre el agua con chocolate caliente, música navideña y Papá Noel al timón. El crucero Jolly Express se realizará del 21 al 31 de diciembre.

Festival Ice & Lights

Disfrute de patinaje sobre hielo, espectáculos de luces, música y otras actividades familiares en el condado de Montgomery en el Festival Ice & Lights . El evento del viernes 22 de diciembre es gratuito y está ubicado en Veterans Plaza en Silver Spring.

Samara Joy

El sábado 23 de diciembre, la sensación del jazz ganadora del Grammy, Samara Joy, ilumina el escenario del Music Center de Strathmore con canciones navideñas y canciones de su repertorio personal.

Virginia

Arrastre The Halls

Time al “trineo” con una recaudación de fondos de cabaret navideño . Los fondos del evento en Falls Church benefician al Fondo Juan Febles, que apoya a actores, talleres de arte y otros programas, campamentos, clases y más. Los boletos cuestan $100 por persona. Con el boleto se incluyen dos bebidas, juegos, música, premios y refrigerios.

Una Navidad muy MAYSA

La cantautora de jazz y soul Maysa viene a The Birchmere en Alejandría para una alegre actuación musical navideña. El evento será el sábado 23 de diciembre y los boletos comienzan en aproximadamente $70.

Esquí acuático Santa

Santa, la Sra. Claus y su alegre tripulación cruzarán en esquí acuático el río Potomac en Old Town Alexandria el domingo 24 de diciembre. El evento gratuito dura una hora y comienza a la 1 pm, aunque se rumorea que el Grinch puede hacer una comparecencia previa a las 12:45 horas

Festival de luces Bull Run

Una de las mejores exhibiciones de luces navideñas para vehículos del área de DC estará aquí hasta el 7 de enero de 2024. El Festival de luces Bull Run está abierto todas las noches festivas, incluido el 23 al 25 de diciembre.