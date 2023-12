Investigan a pareja blanca que quemó una cruz en su jardín frente a la casa de unos vecinos negros

El FBI está investigando a una pareja blanca de Carolina del Sur por discriminación racial después de que el mes pasado prendieron fuego a una cruz en su jardín orientada hacia la casa de sus vecinos negros.

Investigadores federales de derechos civiles registraron la casa de la pareja blanca en Conway el miércoles, según el portavoz del FBI Kevin Wheeler. La pareja negra de jubilados también grabó un video de la quema de la cruz el fin de semana de Acción de Gracias y describió días de repetidas amenazas por parte de sus vecinos. La semana siguiente, Worden Evander Butler, de 28 años, y Alexis Paige Hartnett, de 27, fueron arrestados bajo cargos estatales de acoso y luego puestos en libertad bajo fianza.

Las quemas de cruces en Estados Unidos son “símbolos de odio” que están “inextricablemente entrelazados con la historia del Ku Klux Klan”, según una decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de 2003 escrita por la fallecida jueza Sandra Day O’Connor . Los jueces dictaminaron que la Primera Enmienda permite prohibir la quema de cruces sólo cuando tienen como objetivo intimidar porque la acción “es una forma particularmente virulenta de intimidación”.

La cruz no estaba en llamas cuando llegaron los agentes de policía locales, pero todavía estaba “de frente y a la vista de la casa de las víctimas”, según un informe del Departamento de Policía del condado de Horry. Shawn y Monica Williams, los vecinos negros, dijeron a WMBF-TV que la cruz en llamas estaba a unos 2,4 metros (8 pies) de su cerca. Dijeron que están reconsiderando su decisión de mudarse al vecindario hace dos años a la luz de esta experiencia.

“Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Aún vives al lado de un racista que quema cruces y que ha amenazado con causarnos daños corporales? dijo Monica Williams a la emisora ​​​​del área de Myrtle Beach.

The Associated Press no recibió de inmediato respuestas a mensajes en busca de comentarios el miércoles provenientes de una dirección de correo electrónico disponible públicamente para Butler y una cuenta de Facebook de Hartnett. AP también llamó a varios números de teléfono de Butler y Hartnett y no recibió respuesta.

Según el informe policial, se escuchó a uno de los acusados ​​blancos en las imágenes de la cámara corporal de la policía usando repetidamente un insulto racial hacia la pareja negra. Butler también compartió la dirección de la pareja negra en Facebook y publicó que estaba “convocando al ejército del diablo” y “a punto de hacerles pagar”, según el informe. Según una orden de arresto, Hartnett también amenazó con lastimar a la pareja.

Carolina del Sur es uno de los dos estados del país que no impone sanciones adicionales por delitos de odio cometidos debido a la raza de la víctima u otros aspectos de su identidad. Monica Williams dijo a la AP el miércoles que espera que el episodio destaque la necesidad de leyes sobre crímenes de odio. Mientras tanto, ella y su marido “esperarán pacientemente a que se haga justicia”.

«Las leyes son necesarias para proteger a todos contra cualquier forma de odio», afirmó.

El Ku Klux Klan comenzó a utilizar “iluminación cruzada” a principios del siglo XX como parte de los rituales del grupo de odio y como un acto de terror intimidante, según la Liga Antidifamación. La imagen es tan sinónimo de ideologías racistas que entre los supremacistas blancos europeos se encuentran tatuajes de cruces ardientes detrás de miembros del klan, señala la ADL.