Eventos del Mes de la Herencia Hispana que no querrás perderte en el área de DC

El Mes de la Herencia Hispana comienza el 15 de septiembre y celebra todas las contribuciones a la cultura que los latinos y los hispanos han traído al crisol de culturas estadounidense.

corriente continua

A partir del lunes 15 de septiembre , únase al personal de la Biblioteca Juanita E. Thornton Shepherd Park en Takoma para una búsqueda del tesoro de una semana. Se esconderán personajes históricos latinos destacados por toda la biblioteca y habrá premios para quienes los encuentren.

En el Museo Nacional Smithsonian de Historia Americana, una nueva exposición que rinde homenaje a la cultura de los autos lowriding, «Corazón y vida», combina la expresión artística de los mexicano-estadounidenses con los conocimientos técnicos de la mecánica y la fabricación de automóviles. La exposición se inaugura el 26 de septiembre y exhibirá dos autos clásicos, fotografías y premios.

Para los amantes de la gastronomía, disfruten de una copa de ron Don Q de 28 ml gratis en Cuba Libre , en el Barrio Chino, al pedir su Menú de Degustación del Chef del 25.º Aniversario durante todo el mes . Además, en Amparo Fontina , en Dupont Circle, contribuyan a la comunidad con una cena benéfica de seis tiempos el 24 de septiembre a beneficio de jóvenes mayas en situación de vulnerabilidad en México. La entrada cuesta $175.

Fiesta DC, el festival cultural anual, se extenderá por la Avenida Pennsylvania los días 27 y 28 de septiembre. El objetivo del festival es mostrar la diversidad y la cultura de la comunidad latina en Washington D. C. El festival es gratuito y ofrece platillos auténticos, música en vivo y espectáculos de danza folclórica. También habrá vendedores con creaciones artesanales y un desfile el domingo por la Avenida Constitution con una exhibición de banderas de 17 países.

El 27 de septiembre, la Galería Nacional de Retratos del Smithsonian celebrará un evento para niños, el «Festival de Fotos y Recuerdos», con lecturas de cuentos de autores latinos y manualidades en el Patio Kogod. El evento es gratuito, pero se recomienda registrarse.

Maryland

En el Prince George’s Publick Playhouse, los artistas darán inicio al Mes de la Herencia Hispana el 14 de septiembre con una celebración para todas las edades que incluye una exposición de arte, música en vivo, espectáculos de danza y manualidades para niños.

En el Museo de Aviación de College Park, celebremos a las mujeres latinas en el campo de la aviación, comenzando con un impresionante vuelo con autoras que ofrecerán encuentros. El evento anual , el sábado 27 de septiembre, también ofrecerá arte, lectura de cuentos y regalos.

Del 18 de septiembre al 9 de octubre , el Festival de Cine Latinoamericano AFI celebrará su 36.º aniversario con la exhibición de cine latinoamericano. El festival, que se celebrará en el Teatro y Centro Cultural AFI Silver en Silver Spring, exhibirá alrededor de 45 películas de directores, productores y cineastas latinos. La entrada general para los 21 días del festival cuesta $200 y los pases de entrada general por función cuestan $15.

El Festival del Mes de la Herencia Hispana del Condado de Montgomery , que estaba programado para realizarse en Marian Fryer Town Plaza en Wheaton el 12 de octubre , fue cancelado debido a lo que Luisa Cardona, directora administrativa adjunta del condado, dijo que era un » miedo intenso dentro de la comunidad, así como un ataque a las comunidades «.

Virginia

La exposición » Celebrando la Herencia Hispana a través del Arte « exhibirá obras de artistas locales en el Centro de Gobierno del Condado de Loudoun en Leesburg. Exhibirá pinturas, fotografías y piezas de técnica mixta. La exposición estará abierta del 2 de septiembre al 3 de octubre . De lunes a jueves, abre de 8:30 a. m. a 9:00 p. m. Los viernes, cierra un poco antes, a las 6:00 p. m.

El Festival Latino de Manassas traerá música en vivo, baile y gastronomía al Pabellón Harris del casco antiguo el 27 de septiembre . El festival busca destacar las contribuciones de los latinoamericanos a la comunidad.

En el Centro Comunitario Arlington Mill, la diversa comunidad latina de Arlington celebrará el Mes de la Herencia Hispana con el “ Festival Latinoamericano ” el 3 de octubre. El evento gratuito exhibirá arte, comida y cultura con el apoyo de empresas locales, chefs y artistas.

Fiesta Fairfax en Old Town Square exhibirá la cultura latina con música, baile, comida y arte. La fiesta comienza a las 2 p. m. del 4 de octubre . El evento, en colaboración con la Ciudad de Fairfax, se lleva a cabo en 10415 North St., Fairfax.

Aprenda los fundamentos del baile tradicional puertorriqueño de bomba con Semilla Cultural en Fredericksburg. La clase introductoria del 5 de octubre es para todas las edades y cuesta $25 por persona.

Explora los sabores de la cocina latina durante la Semana de Restaurantes en Virginia . La celebración, que comienza el 6 de octubre y dura una semana , ofrece menús y comidas especiales con descuento, y permite a los residentes apoyar a los restaurantes locales de propiedad latina.