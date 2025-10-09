Estrella del country responde a críticas de autoridades migratorias de EEUU por nueva canción

La estrella emergente del country Zach Bryan dijo que un fragmento de una nueva canción, cuya letra aborda la arremetida migratoria del gobierno estadounidense, fue «malinterpretado», tras recibir críticas de la administración de Donald Trump.

«Esta canción habla de lo mucho que amo este país», escribió el estadounidense y ganador del Grammy en su Instagram.

«Que todos la usen como un arma solo prueba lo divididos que estamos. Necesitamos encontrar el camino de regreso».

Bryan, de 29 años, publicó un fragmento de la canción en Instagram la semana pasada con la leyenda «el ocaso del rojo, blanco y azul», en referencia a la bandera estadounidense.

La letra de la balada llamada «Bad News» señala al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), a cargo de las masivas redadas contra inmigrantes que Trump impulsa bajo su promesa electoral de deportar a millones de personas del país.

«Escuché a los policías llegar / son unos arrogantes hijos de puta, ¿no? / Y el ICE va a tumbar tu puerta», dice la letra de la canción.

«El bar dejó de moverse, la roca dejó de rodar, el dedo medio se alza y no dejan de mostrarlo / Traigo malas noticias: el ocaso del rojo, blanco y azul».

Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, calificó de «completamente irrespetuosa» la canción, mientras que su despacho, al cual está adscrito el ICE, publicó un video en X compilando redadas migratorias musicalizado por «Revival», otra canción de Bryan.

Bryan, un veterano de la Armada que se ha hecho un nombre en un género tradicionalmente popular entre conservadores, afirmó que no quería tomar partido en el debate.

«Ver toda la mierda que ha causado sólo me apena y me asusta un poco», agregó.

«(Algo) me dice que una mayoría de los estadounidenses no están de acuerdo con él y apoyan el gran renacimiento estadounidense», dijo Abigail Jackson, vocera de la Casa Blanca, en un comunicado este miércoles. «¡Que te vaya bonito, Zach!», añadió.

El ataque a figuras del entretenimiento desde la Casa Blanca no es nuevo.

La decisión de designar a la estrella puertorriqueña Bad Bunny para cantar en el codiciado mediotiempo de la Super Bowl.

Noem amenazó con enviar oficiales del ICE al estadio donde se jugará la final del campeonato nacional de fútbol americano en febrero de 2026.