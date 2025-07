El CEO de una empresa tecnológica dimite tras la polémica por un vídeo grabado en un concierto de Coldplay

El director ejecutivo de una empresa de TI que apareció en un video ampliamente difundido abrazando a un empleado en un concierto de Coldplay renunció.

Andy Byron renunció a su trabajo como director ejecutivo de Astronomer Inc., con sede en Cincinnati, según un comunicado publicado en LinkedIn por la compañía el sábado.

En Astronomer estamos comprometidos con los valores y la cultura que nos han guiado desde nuestra fundación. Se espera que nuestros líderes marquen la pauta tanto en conducta como en responsabilidad, y recientemente, esa pauta no se ha cumplido, declaró la empresa en su publicación de LinkedIn.

La decisión se produce un día después de que la compañía anunciara que Byron había sido suspendido y que la junta directiva había iniciado una investigación formal sobre el incidente del jumbotrón, que se hizo viral. Un portavoz de la compañía confirmó posteriormente en un comunicado a AP que quienes aparecían en el video eran Byron y Kristin Cabot, directora de recursos humanos de Astronomer.

El breve videoclip muestra a Byron y Cabot captados por la pantalla gigante del Estadio Gillette en Foxborough, Massachusetts, durante un concierto de Coldplay el miércoles.

El cantante principal Chris Martin pidió a las cámaras que escanearan a la multitud para su “Jumbotron Song”, cuando canta algunas líneas sobre las personas en las que se enfoca la cámara.

“O bien tienen una aventura o simplemente son muy tímidos”, bromeó.

Los detectives de Internet identificaron al hombre como el director ejecutivo de una empresa con sede en Estados Unidos y a la mujer como su directora de personal.

Pete DeJoy, cofundador y director de productos de Astronomer, ha sido designado director ejecutivo interino mientras la empresa busca al sucesor de Byron.

La mayoría de las salas de conciertos advierten a los asistentes que pueden ser filmados.

Es fácil pasarlo por alto, pero la mayoría de las salas de conciertos tienen letreros que informan al público de que podrían ser filmados durante el evento. Búscalos en las paredes al llegar y cerca de las zonas de bar o los baños. Es una práctica común, sobre todo cuando a las bandas les gusta usar sus actuaciones para videos musicales o películas de conciertos.

El recinto en este caso, Gillette Stadium en Foxborough, también tiene una política de privacidad en línea que establece: “Cuando visite nuestras instalaciones o asista o participe en un evento en nuestras instalaciones, podemos capturar su imagen, voz y/o semejanza, incluso mediante el uso de cámaras de CCTV y/o cuando lo filmemos o fotografiemos en un lugar público”.

Una vez capturado, un momento puede ser compartido ampliamente.

«Probablemente se habrían salido con la suya si no hubieran reaccionado», dijo Alison Taylor, profesora clínica asociada de la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York. Y para cuando las supuestas identidades surgieron en redes sociales, se tocó una fibra sensible, como la de los «líderes que actúan como si las reglas no les aplicaran», añadió.

Aun así, Taylor y otros destacan la rapidez con la que un video de este tipo genera una búsqueda en internet para encontrar a las personas involucradas, y señalan que es importante recordar que este tipo de doxing no se limita solo a los famosos. Más allá de que alguien simplemente vea una cara conocida y corra la voz, los avances tecnológicos, como la creciente adopción de la inteligencia artificial, han facilitado y agilizado la búsqueda de prácticamente cualquier persona en un video viral hoy en día.

“Es un poco inquietante la facilidad con la que nos identifican con la biometría, cómo se ven nuestros rostros en línea, cómo las redes sociales pueden rastrearnos, y cómo internet ha pasado de ser un lugar de interacción a un gigantesco sistema de vigilancia”, dijo Mary Angela Bock, profesora asociada de la Facultad de Periodismo y Medios de Comunicación de la Universidad de Texas en Austin. “Si lo piensas, estamos siendo vigilados por nuestras redes sociales. Nos rastrean a cambio de entretenernos”.