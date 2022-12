El artista presenta su mas reciente éxito Pedro Capo desde “ Su propia Piel “

Hay discos que se cuecen en un frío estudio de grabación, hay otros que se cocinan en ambientes más cálidos como puede ser la propia casa. “La neta”, el sexto álbum inédito que presenta el cantautor Pedro Capó es una receta de 10 ingredientes caseros, reflejo del momento existencial de su creador.

El entorno hogareño en el que gestó este nuevo repertorio aporta a la cercanía del contenido con la esencia del artista en sus 42 años de edad. De ahí que el proyecto se titule “La neta” o verdad, como significa para el pueblo mexicano.

‘La neta’ es una canción que había escrito y está dentro del disco, y cerrando el concepto del álbum, me pareció bonito, porque es una colección de 10 verdades, una fotografía de estas historias que suceden en estos dos años de mi vida”r

Hay letras con las que Capó eleva la autoestima, como es “Hoy me siento cabrón”; varias que denotan picardía, enchule o romantiqueo, como mejor le parezca, y de estas destacan “Ojos claros” junto con el rapero Ñejo, “Ni tan novios ni tan amigos” y “Una vez más” en colaboración con la cantante argentina Lali.

La necesidad por reconectar con lo simple, con el presente, se siente con “Volver a casa”.

Cada uno de los temas es un plato musical distinto.

Hay balada, rap y mucha influencia de la música de la década de 1990, que este triple ganador del premio Latin Grammy sigue revisitando, ahora con el entusiasmo compartido con su hijo mayor, Jahvi Coamex, director creativo de este proyecto.

“La pandemia me llevó a hacer un estudio casero y esto le da una vulnerabilidad y honestidad particular (al álbum), que no sucedería en ningún otro espacio”, expuso en su encuentro este jueves con la prensa local.

“Creo que cada disco debe ser una fotografía genuina de dónde se encuentra el artista en ese momento de su vida, tanto la influencia en lo musical y en la temática”, sostuvo.

“La fiesta” y “Gracias” son, asimismo, parte de esta nueva propuesta discográfica del sello Sony Music, aunque ya son conocidos entre el público.

Para Capó la oportunidad de interactuar creativamente con el mayor de sus tres hijos es “una bendición”, dijo.

“Que él contribuya legítamente a mi música me enorgullece muchísimo y además me mantiene el oído fresco con todas sus propuestas”, aunque para su sorpresa, el joven es seguidor de lo que sonaba en los 90, un estilo que tiene mucha presencia en el tema “Hoy me siento cabrón”, con el que abre el repertorio.

Hace 10 o 12 años, cuando Capó comenzaba a defender una carrera en solitario, probablemente, hubiera dicho que hacer música en ese momento era cuesta arriba, sobre todo porque despuntaba cuando la música urbana ya acaparaba importantes espacios.

Pasada una década, la respuesta es otra.

“Siento que ahora mismo estoy en un momento donde se me ha hecho más fácil comunicar, componer y que haya en la mesa una libertad, que va desde los géneros, tecnología, creatividad y todo lo que se está escuchando, que da una cancha más amplia desde donde crear”, detalló.

Con este lanzamiento el artista cierra el ciclo de trabajo de este año. Prontamente se reunirá con sus hijos para disfrutar de esta temporada festiva. “Ya me voy pa’ casa un ratito con los nenes, a celebrar la Navidad y en enero vamos con todo. Estamos sacando video nuevo, vamos a estar compartiendo una fechas que tenemos en España y en Latinoamérica, y con toda ilusión a defender el disco”, dijo, quien han vuelto a la lista de solteros tras terminar su relación con la maquillista y estilista Sofía Alexandra.

“Estoy tranquilito, por la orillita, portándome bien”, puntualizó.