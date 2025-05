Billy Joel cancela conciertos por afección cerebral

El célebre artista pop Billy Joel canceló una serie de conciertos de su gira mundial tras ser diagnosticado con una afección cerebral que empeoró debido a sus recientes presentaciones, informó su equipo el viernes.

«Billy Joel ha anunciado la cancelación de todos los conciertos programados tras un reciente diagnóstico de hidrocefalia normotensiva (HNT)», escribió el equipo del pianista en su sitio web.

La Asociación del Alzheimer afirma que la HNT es «un trastorno cerebral en el que se acumula un exceso de líquido cefalorraquídeo en los ventrículos cerebrales».

Las fechas incluyen varias en Reino Unido, así como una apretada agenda por Estados Unidos, desde julio de 2025 hasta julio de 2026, cuando debía cerrar su ambiciosa serie de conciertos en Charlotte, Carolina del Norte.

El equipo de Joel añadió que «esta afección se ha visto agravada por sus recientes conciertos, lo que le ha provocado problemas de audición, visión y equilibrio».

«Lamento sinceramente decepcionar a nuestra audiencia y gracias por su comprensión», escribió Joel, de 76 años, conocido por sus hits «Piano Man», «You May Be Right», «Uptown Girl» y «We Didn’t Start the Fire».

– Un neoyorquino consumado –

Joel ha sido un pilar del pop desde su surgimiento en la década de 1970. Es también un neoyorquino de pura cepa.

«Seamos realistas: soy de Nueva York», declaró a la prensa el artista nacido en el Bronx y criado en Long Island en vísperas de su actuación número 100 en el Madison Square Garden de Manhattan.

En julio último terminó una residencia de una década en ese escenario, con una asistencia total de unas dos millones de personas y una recaudación superior a los 260 millones de dólares.

«Este es mi lugar. Por suerte para mí, el Madison Square Garden es un recinto mundial. Puedes tocar en casi cualquier otro del país y nadie más en el mundo se enterará», afirmó.

El año pasado, Joel lanzó su primera canción original en casi dos décadas, «Turn the lights back on».

Ganador del Grammy, el artista cuenta con una larga lista de premios, incluyendo su ingreso al Salón de la Fama de los Compositores, además del máximo galardón a la trayectoria de esa organización.

También forma parte del Salón de la Fama del Rock and Roll y ha sido galardonado por el Centro Kennedy.

Un documental sobre su vida, «Billy Joel: and so it goes», se estrenará en el Festival de Cine de Tribeca el 4 de junio.