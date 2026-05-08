Bad Bunny transformado en un anciano

Bad Bunny volvió a captar todas las miradas durante la Met Gala celebrada el lunes 4 de mayo en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, luego de aparecer con una inesperada caracterización que lo hacía lucir varias décadas mayor.

El artista puertorriqueño, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, llegó al exclusivo evento luciendo un elaborado maquillaje prostético que simulaba el aspecto de un hombre de edad avanzada, causando sorpresa entre fotógrafos y asistentes.

Para lograr el llamativo cambio físico, Bad Bunny colaboró con el reconocido artista de efectos especiales Mike Marino, famoso por crear transformaciones virales para celebridades, incluyendo el comentado look de Heidi Klum en ediciones anteriores de la gala.

El intérprete de “DtMF” siguió la temática de la noche, que invitaba a las estrellas a mostrar su relación personal con la moda como una forma de expresión artística y cultural.

Además de la transformación facial, el cantante llevó un elegante traje negro diseñado especialmente en colaboración con Zara. Complementó el atuendo con joyas de Cartier, un bastón y un enorme lazo decorativo que llamó la atención sobre la alfombra roja.

El accesorio del cuello estuvo inspirado en el icónico vestido “Bustle” creado por Charles James en 1947, una pieza histórica que actualmente forma parte de la colección del Costume Institute.

Con el paso de los años, Bad Bunny se ha consolidado como una de las figuras más arriesgadas y originales de la moda en eventos de alto perfil. Desde trajes sin espalda hasta diseños inspirados en sus raíces puertorriqueñas, el cantante ha sido incluido repetidamente entre las celebridades mejor vestidas desde su debut en la Met Gala en 2022.