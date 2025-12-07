Veto Trump y temor de las aerolíneas extranjeras: ¿es seguro volar en Venezuela?

Una advertencia de Estados Unidos de «extremar la precaución» al sobrevolar Venezuela por un aumento de actividad militar en el Caribe generó una estampida de las aerolíneas extranjeras, que dejan al país casi aislado del mundo.

El espacio aéreo bajo responsabilidad de Venezuela, el FIR Maiquetía, ocupa 1,2 millones de km2, incluida la zona cercana al despliegue marítimo que ordenó el presidente Donald Trump desde agosto para combatir el narcotráfico.

El portaaviones más grande del mundo se encuentra en el Caribe junto a una flota de buques de guerra, aviones caza y miles de tropas. El presidente venezolano Nicolás Maduro insiste que el objetivo real de estas maniobras es derrocarlo.

La presión estadounidense no ha cesado. La autoridad aeronáutica estadounidense FAA emitió una advertencia a las compañías comerciales, que Trump remató con un mensaje en su red social.

«A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas, por favor consideren que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela está cerrado en su totalidad», escribió.

Una tras otras las aerolíneas extranjeras suspendieron temporalmente sus conexiones con Venezuela, que respondió con un veto para operar en el país.

La panameña Copa y su filial de bajo costo Wingo, así como Boliviana de Aviación y la estatal colombiana Satena, fueron las últimas en suspender sus rutas este jueves.

Inicialmente, Copa había suspendido sus vuelos del 4 y del 5 de diciembre, pero luego lo prorrogó hasta el 12.

– ¿Espacio bloqueado? –

No hay una prohibición formal más allá del anuncio de Trump en redes sociales.

«Está cerrado en la práctica», explica a la AFP Oscar Palma, experto en seguridad y profesor de la Universidad del Rosario en Colombia.

«La negación del espacio aéreo contra un enemigo pasa por la capacidad, disponibilidad y voluntad de derribar cualquier aeronave que vaya cruzando», añade. «¿Está realmente dispuesto a hacer cumplir este tipo de normas por la fuerza? Tenemos dudas, pero con el gobierno Trump muchas veces no se sabe».

Desde inicios de septiembre, Estados Unidos ha bombardeado una veintena de embarcaciones que supuestamente transportaban drogas, con saldo de 83 muertos.

El gobierno de Trump enfrenta presión interna por un segundo bombardeo a una de estas lanchas luego que el primer misil no matara a toda la tripulación. Analistas coinciden en que esta situación pueda enfriar o detener los esfuerzos contra Maduro.

– ¿Quién vuela? –

Los vuelos de Copa y Wingo previstos para el jueves aparecían ‘cancelados’ en la ya mermada pizarra en la terminal internacional del aeropuerto de Maiquetía, que sirve a Caracas.

Se esperan apenas cuatro salidas y tres llegadas en todo el día: Curazao, La Habana y Bogotá, operadas por líneas de bandera venezolana.

No es el primer éxodo de aerolíneas. En 2013, con la profundización de una severa crisis económica, muchas cerraron operaciones por deudas estatales que llegaron a unos 3.800 millones de dólares.

La dinámica en la terminal doméstica de Maiquetía no obstante es de normalidad, con centenares de pasajeros y unos 80 vuelos a diferentes partes del país.

El cierre del que habla Trump excluye vuelos con migrantes deportados a Venezuela en aviones de Estados Unidos. El miércoles llegó uno y otro está previsto para el viernes. Fueron suspendidos temporalmente apenas unos días.

– ¿Qué dice el NOTAM? –

El ‘Notice to Airmen’ -‘Aviso a los aviadores’ en español- es un aviso emitido por autoridades aeronáuticas de un país para informar a pilotos y operadores sobre condiciones temporales que pueden afectar la seguridad de los vuelos.

El regulador de la aviación estadounidense instó a las aeronaves en la zona a «extremar la precaución» debido al «empeoramiento de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela y sus alrededores». «Pueden representar un riesgo potencial».

Venezuela acusó a las primeras aerolíneas que pararon de «sumarse a las acciones de terrorismo de Estado» y revocó su permiso de operación.

«Es un tema de precaución y responsabilidad», dice un experto en seguridad venezolano que pide reservar su identidad.

– ¿Es riesgoso? –

«Entendiendo que hay un riesgo en la zona, las aerolíneas dicen ‘mejor no nos metemos en problemas'», explica Palma, que descarta una agenda contra Maduro.

El experto venezolano explica que las razones pueden variar desde la presión de los arrendadores de las aeronaves que utilizan las aerolíneas hasta los sindicatos de pilotos, pasando por las aseguradoras.

«Se habla de interferencias electromagnéticas que dejan inoperantes a los GPS en vuelo, lo cual es un riesgo a considerar», apunta.

En efecto, Copa y Wingo argumentaron «intermitencias en una de las señales de navegación de las aeronaves».