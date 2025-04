Tomar una licencia por salud mental en el trabajo es una opción que la mayoría de las personas desconocen

Su primer ataque de pánico se produjo en una reunión de toda la empresa, justo antes de su presentación programada. Carolina Lasso había dado muchas charlas similares sobre los logros de su equipo de marketing. Cuando la llamaron esta vez, no pudo hablar.

“Sentí un nudo en la garganta”, dijo Lasso. “Sentía la cabeza como si estuviera dentro de una burbuja. No podía oír ni ver, y me pareció una eternidad. Fueron solo unos segundos, pero fue muy profundo y, en cierto modo, devastador para mí”.

Lasso estaba pasando apuros tras una mudanza a otro lado del país y un divorcio. Su jefe le sugirió una baja por problemas de salud mental, una posibilidad que desconocía. Le preocupaba que tomarse un tiempo libre afectara la percepción que tenía de ella en su equipo o le costara un futuro ascenso, pero al final lo hizo.

“Agradezco la oportunidad de tomarme el tiempo para sanar”, dijo Lasso, de 43 años. “Mucha gente se siente culpable cuando se ausenta por problemas de salud mental. … Es un peso extra que cargamos sobre nuestros hombros, como si fuera culpa nuestra”.

A pesar del temor a las repercusiones, más adultos están reconociendo que dejar de trabajar para lidiar con cargas emocionales o condiciones psicológicas que se interponen en sus vidas es una elección necesaria, una que un número cada vez mayor de empleadores reconoce.

ComPsych Corp., un proveedor de programas de salud mental para empleados y servicios de gestión de ausencias, alienta a sus clientes comerciales a hacer del bienestar de los trabajadores una prioridad antes de que las personas lleguen a un punto de quiebre y, al mismo tiempo, tener procesos establecidos para aquellos que requieren licencias.

“Desde el inicio de la pandemia de COVID-19, colectivamente hemos estado en un estado de constante agitación”, dijo Jennifer Birdsall, directora clínica sénior de ComPysch. “Hemos vivido una oleada de cambios e incertidumbre”.

La depresión , la ansiedad y el trastorno de adaptación, que implica reacciones excesivas al estrés, fueron los tres principales diagnósticos de los empleados que tomaron licencias por salud mental en los últimos dos años entre los clientes de Alight, una empresa de tecnología con sede en Chicago que administra licencias y beneficios para grandes empleadores.

Estructurar una licencia

Una licencia por salud mental puede durar semanas o meses. En algunos casos, los trabajadores obtienen autorización para trabajar con un horario reducido o para tomarse breves periodos de descanso cuando lo necesitan, mediante un enfoque denominado «licencia intermitente».

En la mayoría de las organizaciones estadounidenses con 50 o más empleados, se pueden solicitar licencias a través de la Ley de Licencia Familiar y Médica. Esta ley federal otorga a los trabajadores con afecciones graves de salud el derecho a licencias con o sin goce de sueldo de hasta 12 semanas, según las leyes estatales y locales.

Algunos empleadores exigen que los empleados utilicen sus días de baja por enfermedad o vacaciones acumuladas para seguir recibiendo su sueldo durante la ausencia. Para ausencias más prolongadas, los trabajadores pueden acceder a planes de incapacidad temporal, si su empleador ofrece uno.

La baja de Lasso duró seis meses e incluyó terapia y un viaje a la India para recibir tratamiento adicional. Regresó a su trabajo, pero después de un año decidió dejarlo definitivamente. Posteriormente, fundó una empresa para capacitar a personas en el fomento de una cultura laboral más humana.

Una licencia por salud mental “no solo está bien, sino que realmente puede abrir nuevas posibilidades una vez que tengamos tiempo para hacer el trabajo (terapia, medicación, lo que sea) y estemos lo suficientemente lejos del trabajo como para poder reconectarnos con nosotros mismos”, dijo Lasso.

Hablar abiertamente sobre las luchas

El estigma social en torno a los problemas de salud mental hace que muchas personas eviten buscar tratamiento o solicitar una licencia. Newton Cheng, director de salud y rendimiento de Google, espera cambiar esta situación compartiendo sus propias dificultades.

Su primera revelación personal ocurrió durante la pandemia, cuando un alto directivo invitó a los empleados a una reunión para que compartieran cómo les iba. Cuando le llegó el turno, Cheng rompió a llorar.

Explicó que estaba luchando por cumplir con sus expectativas como padre y que no sabía cómo cambiar la situación.

“Fue absolutamente horrible para mí porque, primero, acababa de llorar delante de mis compañeros de trabajo y, sin duda, como profesional y como hombre, me habían enseñado que eso no se debe hacer”, recordó Cheng. “Y segundo, nunca había articulado ni dicho esas palabras en voz alta. Ni siquiera me había permitido pensar en eso. Pero ahora estaban ahí fuera y tenía que afrontarlas”.

Sus compañeros respondieron compartiendo sus propias dificultades, pero las de Cheng persistían. Para febrero de 2021, no podía levantarse de la cama porque se sentía paralizado por el miedo, comentó. Un terapeuta le comentó que presentaba síntomas de depresión grave y ansiedad.

“Me di cuenta de que estoy pasando por un momento muy difícil y esto es muy profundo. No creo que pueda seguir poniendo cinta adhesiva en esto. Probablemente necesite tomarme un descanso”, recordó Cheng.

Con la esperanza de que su decisión beneficiara a otros, anunció ante 200 personas en una conferencia que planeaba tomarse una licencia por salud mental. En lugar de desbaratar la reunión, como temía, su honestidad inspiró a los demás asistentes a la conferencia a abrirse.

“Fue como un espectáculo de fuegos artificiales”, dijo Cheng. “Dijeron: ‘¡Guau! No puedo creer que haya hecho eso’. Luego se olvidaron de mí. Pero el tono estaba claro. Era como: ‘Oh, esto es lo que estamos haciendo. Déjame hablar de lo que me pasa a mí también’”.

Tómate el tiempo que necesites

Mientras compaginaba sus clases con un trabajo a tiempo completo durante su último año de universidad, Rosalie Mae empezó a tener dificultades para levantarse de la cama y a llorar desconsoladamente. Sin embargo, sentía que debía controlarse para no ser una carga para sus colegas de la librería de la Universidad de Utah, donde Mae trabajaba como auxiliar de contabilidad.

Entonces se encontró llamando a una línea de ayuda para suicidas. «Cuando llegó a ese punto, supe, sobre todo por insistencia de mi marido, que teníamos que hacer algo más», dijo Mae, de 24 años.

En su caso, eso significó tomarse una licencia laboral de cinco semanas para priorizar su salud y bienestar. Recomienda lo mismo a quienes se encuentren en una situación similar.

“Tomar una licencia por salud mental no es necesariamente la solución definitiva, pero es importante darse un respiro y recomponerse, elaborar un plan de acción y tomar las medidas necesarias para sentirse mejor”, afirmó Mae.

Informar a los gerentes y colegas

Antes de abordar el tema de una baja por salud mental con un gerente, considere la cultura laboral y la solidez de sus relaciones profesionales, dijo Cheng. Recuerda haber dicho: «Por mi salud y bienestar, por el bien de mi familia y por el bien de la empresa, lo menos arriesgado para mí es tomarme una baja pronto».

Quienes sospechen que la recepción no será la mejor pueden simplemente decir: «Necesito una baja médica. Necesito tiempo para recuperarme», aconsejó.

Tampoco existe ninguna obligación legal o ética de comunicar a todas las personas con las que trabajas la naturaleza de tu licencia.

“Tus compañeros de trabajo no necesitan saber por qué”, dijo Seth Turner, cofundador de AbsenceSoft, proveedor de soluciones para la gestión de permisos y adaptaciones. “Solo necesitan saber: ‘Voy a estar aquí a esta hora, voy a estar fuera a esta hora, y volveré’”.