¿Te sobra el dinero? Un inodoro de oro macizo sale a subasta

Los coleccionistas de arte tienen la oportunidad el martes de comprar uno de los inodoros más lucrativos del mundo: un inodoro de oro macizo totalmente funcional.

La obra de Maurizio Cattelan —el provocador artista italiano conocido por pegar un plátano a la pared— saldrá a subasta el martes por la noche en Sotheby’s, Nueva York. El precio de salida será el valor de mercado de la pieza, una obra de oro de 18 quilates que pesa 101 kilogramos (223 libras), actualmente valorada en unos 10 millones de dólares.

Cattelan ha dicho que la obra, titulada “América ”, satiriza la superriqueza.

«Da igual lo que comas, un almuerzo de 200 dólares o un perrito caliente de 2, el resultado es el mismo en lo que a inodoro se refiere», dijo en una ocasión. Sotheby’s, por su parte, considera el inodoro un «comentario incisivo sobre la colisión entre la producción artística y el valor de la mercancía».

Propiedad de un coleccionista anónimo, es uno de los dos inodoros de este tipo que Cattelan creó en 2016.

La otra obra se exhibió en 2016 en el Museo Guggenheim de Nueva York, que, de forma significativa, se la ofreció en préstamo al presidente estadounidense Donald Trump cuando este solicitó un cuadro de Van Gogh. Posteriormente, la pieza fue robada mientras se exhibía en el Palacio de Blenheim, Inglaterra, la residencia campestre donde nació Winston Churchill.

Dos hombres fueron condenados por el robo del inodoro, pero se desconoce qué hicieron con él. Los investigadores ignoran su paradero, pero creen que probablemente fue desmantelado y fundido.

La exposición “América” se exhibió en la sede de Sotheby’s en Nueva York durante las semanas previas a la subasta.