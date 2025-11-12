Se acerca el frío. Aquí te explicamos cómo preparar tu casa para él

Está claro que el verano ha quedado atrás y, con la llegada de las temperaturas más frías, es un buen momento para asegurarse de que su hogar esté preparado.

Aunque no sea un día de nieve o hielo, las temperaturas bajo cero pueden causar problemas, especialmente en las casas antiguas.

El inspector de viviendas Philip Dancer, de Dancer and Co., afirmó que basta una sola ola de frío para causar daños.

“Una vez que lleguemos al punto en que sepamos que existe una mayor probabilidad de que las temperaturas bajen de cero, entonces es importante comenzar a realizar estas revisiones en el hogar”, dijo Dancer.

Recomendó preparar la casa para el invierno cerrando y vaciando el agua de las llaves de paso y los sistemas de riego exterior. A continuación, revise los cimientos en busca de grietas que podrían expandirse si el agua se congela en el interior.

“Si el agua puede entrar en la grieta, entonces, si las temperaturas bajan del punto de congelación, ese hielo podría agrandar esas grietas”, dijo.

Dancer también advierte que no todas las tuberías exteriores están construidas para soportar el frío.

“No todas las mangueras son realmente resistentes a las heladas, como solemos decir, y son propensas a reventar durante las temperaturas más frías”, dijo.

También es un buen momento para inspeccionar el techo en busca de huecos debajo de las tejas y limpiar los canalones.

“Lo último que uno quiere es que el agua se filtre debajo de las tejas del techo y que, de alguna manera, termine congelándose”, dijo Dancer.

Dentro de la casa, asegúrese de que los muebles no bloqueen las rejillas de ventilación y considere usar humidificadores eléctricos para mantener el aire a una temperatura confortable.

“Queremos asegurarnos de mantener un nivel de humedad de entre el 30% y el 50%; ese es el punto óptimo”, dijo.

El aire seco, añadió, puede causar problemas respiratorios.

“El aire seco podría provocar síntomas similares a los del asma y también puede dificultar la respiración”, dijo Dancer.

Y si aún no ha utilizado su chimenea o caldera esta temporada, Dancer dice que ahora es el momento de hacerlas inspeccionar.