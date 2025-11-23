¿Se acabaron los tiempos de viajar en pijama en los aviones?

Los días de volar en pijama podrían acabar pronto si el Departamento de Transporte se sale con la suya.

El Departamento de Transporte anunció su nueva campaña “La era dorada de los viajes comienza contigo”, con el objetivo de recuperar la cortesía y la clase en los viajes aéreos.

En un vídeo que promociona la campaña, el secretario de Transporte, Sean Duffy, mencionó cosas como dar las gracias a los auxiliares de vuelo, ayudar a las mujeres embarazadas y a las personas mayores con su equipaje y vestir con respeto.