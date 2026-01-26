Salió de EE. UU. para realizar una pasantía. La prohibición de viajes de Trump hizo imposible su regreso

La primera vez que Patrick Thaw vio a sus amigos de la Universidad de Michigan desde que terminó su segundo año fue agridulce. Empezaban un nuevo semestre en Ann Arbor, mientras él se comunicaba por FaceTime desde Singapur, varado al otro lado del mundo.

Un día de junio pasado estaba en una entrevista para renovar su visa de estudiante estadounidense y al siguiente su mundo se puso patas arriba cuando el presidente Donald Trump prohibió viajar a personas de 12 países, incluida Myanmar, el país natal de Thaw.

«Si hubiera sabido que las cosas iban a salir tan mal, no me habría ido de Estados Unidos», dijo sobre su decisión de dejar Michigan para realizar una pasantía de verano en Singapur.

La prohibición fue una de las varias maneras en que la administración Trump dificultó la vida a los estudiantes internacionales durante su primer año en la Casa Blanca, incluyendo una pausa en las citas para visas y procesos adicionales de verificación que contribuyeron a una disminución en la matrícula de estudiantes extranjeros que ingresaban por primera vez . Los nuevos estudiantes tuvieron que buscar en otras partes, pero los obstáculos complicaron especialmente la vida para aquellos como Thaw, que ya estaban muy avanzados en sus carreras universitarias en Estados Unidos.

Las universidades han tenido que idear soluciones cada vez más flexibles, como recuperar los acuerdos de aprendizaje remoto de la era de la pandemia u ofrecer admisión a los campus internacionales con los que se asocian, dijo Sarah Spreitzer, vicepresidenta adjunta de relaciones gubernamentales del Consejo Americano de Educación.

En el caso de Thaw, un administrador de Michigan destacó la posibilidad de estudiar en el extranjero. Mientras la prohibición de viajes estuviera vigente, un programa en Australia parecía viable, al menos inicialmente.

Mientras tanto, Thaw no tenía mucho que hacer en Singapur excepto esperar. Hizo amigos, pero estaban ocupados con la escuela o el trabajo. Después de que terminaran sus prácticas, mató el tiempo revisando el correo electrónico, paseando y comiendo fuera

“Mentalmente, estoy de vuelta en Ann Arbor”, dijo la joven de 21 años. “Pero físicamente, estoy atrapada en Singapur”.

Estaba en Michigan “para pensar y tomar riesgos”

Cuando Thaw llegó a Ann Arbor en 2023, se sumergió de lleno en la vida universitaria. Enseguida se integró al grupo de amigos de su compañero de dormitorio, que habían ido juntos al instituto a una hora de distancia. Estudió neurociencia y también se unió a una fraternidad de biología y a un laboratorio de investigación sobre el Alzheimer.

Su curiosidad lo impulsó a explorar una amplia gama de cursos, incluyendo una clase de estudios judíos. La profesora, Cara Rock-Singer, comentó que Thaw le contó que su interés surgió de la lectura de las obras de Philip Roth.

“Me esfuerzo mucho para que sea un lugar donde todos se sientan no solo cómodos, sino también interesados ​​en contribuir”, dijo Rock-Singer. “Pero Patrick no necesitaba que le dieran empujoncitos. Siempre estaba ahí para pensar y asumir riesgos”.

Cuando Thaw consiguió su pasantía de investigación clínica en una facultad de medicina de Singapur, sintió que era un paso más hacia el éxito.

Escuchó especulaciones de que la administración Trump podría imponer restricciones de viaje, pero no fue una idea de último momento; algo sobre lo que dijo que incluso bromeó con sus amigos antes de partir.

Luego se anunció la prohibición de viajar .

Estados Unidos ofreció una vía de escape y una educación de primer nivel.

El sueño de Thaw de ir a la universidad en Estados Unidos se había forjado durante toda su vida, pero se vio frustrado, al menos por ahora, por un viaje al extranjero. Atrapado en Singapur, no podía dormir y su mente estaba fija en una pregunta: «¿Por qué viniste aquí?».

De niño, Thaw anhelaba asistir a una universidad estadounidense. Ese deseo se agudizó a medida que las oportunidades de educación superior menguaban tras el estallido de la guerra civil en Myanmar .

Durante un tiempo, la tensión fue tan alta que Thaw y su madre se turnaron para vigilar que el bambú de su jardín delantero no se incendiara con bombas molotov. Una vez, llegó tarde a un examen de álgebra porque una bomba explotó frente a su casa, dijo.

Así que cuando fue aceptado en la Universidad de Michigan después de postularse a universidades «las 24 horas del día», Thaw estaba eufórico.

“En cuanto aterricé en Estados Unidos, pensé: ‘Esto es todo’”, dijo Thaw. “Aquí es donde comienzo mi nueva vida”.

Cuando Thaw hablaba de la vida en Myanmar, solían surgir conversaciones profundas, comentó Allison Voto, una de sus amigas. Fue una de las primeras personas que conoció, con orígenes muy diferentes a los suyos, lo que le permitió comprender mejor el mundo, añadió.

Durante el año escolar 2024-25, Estados Unidos recibió a casi 1,2 millones de estudiantes internacionales. En el verano de 2024, más de 1400 personas de Myanmar contaban con visas de estudiante estadounidenses, lo que lo convierte en uno de los países con mayor representación entre los afectados por la prohibición de viajes.

Un último esfuerzo para permanecer inscrito

Un funcionario de Michigan afirmó que la universidad reconoce los desafíos que enfrentan algunos estudiantes internacionales y se compromete a garantizar que cuenten con todo el apoyo y las opciones posibles. La universidad se negó a comentar específicamente sobre la situación de Thaw.

Si bien el programa de estudios en el extranjero en Australia despertó cierta esperanza de que Thaw pudiera permanecer inscrito en Michigan, la incertidumbre en torno a la prohibición de viajar y los obstáculos de la visa finalmente lo llevaron a decidir no hacerlo.

Había abandonado Myanmar para estudiar y era hora de terminar lo que había empezado, lo que significaba seguir adelante.

«No puedo simplemente esperar a que termine la prohibición de viajar y se levante para poder regresar, porque eso durará un tiempo indefinido», dijo.

Empezó a solicitar plaza en universidades fuera de Estados Unidos y recibió cartas de aceptación de escuelas de Australia y Canadá. Mantiene la esperanza de asistir a la Universidad de Toronto, lo que dejaría a sus amigos de Ann Arbor a solo cuatro horas en coche de donde lo visitarían.

«Si se me acerca, básicamente en Norteamérica, voy a verlo», dijo Voto, cuya amistad con Thaw últimamente se define por interrupciones del día en sus conversaciones de texto. «Es Patrick, ¿sabes? Eso sí que lo vale».