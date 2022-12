Periodista de fútbol estadounidense Grant Wahl muere en la Copa del Mundo

Grant Wahl, un periodista estadounidense que ayudó a aumentar la popularidad del fútbol en Estados Unidos e informó sobre algunas de las historias más importantes del deporte, murió el sábado mientras cubría un partido de la Copa del Mundo entre Argentina y Holanda. Tenía 49 años.

Wahl se reclinó en su asiento en una sección del Lusail Stadium reservada para los periodistas durante la prórroga del partido, y los reporteros adyacentes a él pidieron ayuda.

Los trabajadores de los servicios de emergencia respondieron muy rápido, lo atendieron durante 20 o 30 minutos en el lugar y luego lo sacaron en camilla, dijo Keir Radnedge, un veterano periodista deportivo británico que trabajaba cerca en ese momento.

El comité organizador de la Copa del Mundo dijo que fue trasladado al Hospital General Hamad de Doha, pero no indicó la causa de la muerte. “Estamos en contacto con la Embajada de los Estados Unidos y las autoridades locales pertinentes para garantizar que el proceso de repatriación del cuerpo se realice de acuerdo con los deseos de la familia”, dijo en un comunicado.

Wahl, quien escribió para Sports Illustrated durante más de dos décadas y luego comenzó su propio sitio web, fue una voz importante que informaba al público estadounidense sobre el fútbol durante una época de mayor interés después de que Estados Unidos fuera sede de la Copa del Mundo de 1994. También aportó una mirada crítica a los organismos organizativos del deporte internacional.

Wahl intentó postularse para presidente de la FIFA contra Sepp Blatter y Mohamed bin Hammam en 2011. Prometió abrir la FIFA a una mayor transparencia y dijo que contactó a 150 países sin obtener apoyo para una nominación.

Él “realmente ayudó a poner el fútbol en el mapa deportivo principal en los Estados Unidos”, dijo Radnedge.

“Grant tenía una sólida brújula moral, sobre dónde deberían estar los deportes y cómo el deporte… debería ayudar a establecer estándares para las personas”, dijo. “Nunca hubo ninguna duda de que Grant estaba del lado de los buenos al querer que el fútbol sacara lo mejor de sí mismo”.

Wahl estaba cubriendo su octava Copa del Mundo. Escribió el lunes en su sitio web que había visitado una clínica médica mientras estaba en Qatar.

“Mi cuerpo finalmente se derrumbó sobre mí. Tres semanas de poco sueño, mucho estrés y mucho trabajo pueden hacer eso”, escribió Wahl. “Lo que había sido un resfriado durante los últimos 10 días se convirtió en algo más severo la noche del partido entre EE. UU. y Holanda, y pude sentir que la parte superior de mi pecho adquiría un nuevo nivel de presión e incomodidad”.

Wahl escribió que dio negativo en la prueba de COVID-19 y buscó tratamiento para sus síntomas.

“Hoy fui a la clínica médica en el principal centro de medios y me dijeron que probablemente tenía bronquitis. Me dieron un ciclo de antibióticos y un jarabe para la tos fuerte, y ya me siento un poco mejor solo unas horas después. Pero aún así: No bueno”, escribió.

Wahl tuiteó el miércoles que había celebrado su cumpleaños ese día.

“Siempre podíamos contar con Grant para contar historias interesantes y entretenidas sobre nuestro juego y sus principales protagonistas”, dijo la Federación de Fútbol de EE. UU. en un comunicado. “La pasión de Grant por el fútbol y el compromiso de elevar su perfil en nuestro panorama deportivo jugaron un papel importante para ayudar a impulsar el interés y el respeto por nuestro hermoso juego”.

La esposa de Wahl, la Dra. Celine Gounder, tuiteó que estaba agradecida por el apoyo de la «familia del fútbol» de su esposo y los amigos que se habían acercado.

“ Estoy completamente conmocionado ”, escribió Gounder, quien es profesor asociado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Nueva York, médico adjunto en el Bellevue Hospital Center y colaborador de CBS News.

El portavoz del Departamento de Estado de EE. UU., Ned Price, dijo en un tuit que los funcionarios estadounidenses estaban en contacto con las autoridades de Qatar “para asegurarse de que los deseos de su familia se cumplan lo más rápido posible”.

Wahl usó una camiseta de arco iris en apoyo de los derechos LGBTQ en el partido inaugural de la Copa Mundial de Estados Unidos contra Gales el 21 de noviembre y escribió que la seguridad le negó la entrada y le dijo que se quitara la camiseta. El sexo gay y lésbico está penalizado en Qatar, un emirato musulmán conservador.

Grant Wahl dijo que fue detenido brevemente por usar una camiseta arcoíris mientras cubría la Copa del Mundo en Qatar.

Wahl escribió que lo detuvieron durante 25 minutos en el estadio Ahmed Bin Ali en Al Rayyan, y luego un comandante de seguridad lo dejó ir. Wahl dijo que la FIFA se disculpó con él.

Entre el trabajo de Wahl antes de comenzar a cubrir exclusivamente fútbol, ​​se encontraba una historia de portada de Sports Illustrated sobre LeBron James en 2002, cuando James era un junior en St. Vincent-St. Mary High en Akron, Ohio.

“Siempre fue genial tenerlo cerca. Pasó mucho tiempo en mi ciudad natal de Akron”, dijo James en Filadelfia después de que Los Angeles Lakers perdieran en tiempo extra ante los 76ers. “Cada vez que aparecía su nombre, siempre me acuerdo de cuando era adolescente y tenía a Grant en nuestro edificio en St. V’s. Es una pérdida trágica. Es lamentable perder a alguien tan grande como él. Le deseo lo mejor a su familia. Que descanse en el paraíso.”

Wahl, que en ocasiones votaba en los premios anuales de la FIFA, estuvo entre los 82 periodistas honrados la semana pasada por la FIFA y la asociación internacional de prensa deportiva AIPS por asistir a ocho o más Copas del Mundo.

“Su amor por el fútbol era inmenso y todos los que siguen el juego mundial extrañarán sus reportajes”, dijo el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en un comunicado.

Wahl se graduó de Princeton en 1996 y trabajó para Sports Illustrated desde 1996 hasta 2021, conocido principalmente por su cobertura de fútbol y baloncesto universitario. Luego lanzó su propio sitio web, Fútbol con Grant Wahl, y un podcast con Meadowlark Media.

Wahl también trabajó para Fox Sports de 2012 a 2019 y fue contratado por CBS Sports en 2021 como analista y consultor editorial. Wahl escribió el libro de 2009 «The Beckham Experiment» después de que la estrella del fútbol inglés David Beckham se uniera al LA Galaxy de la Major League Soccer, y el libro de 2018 «Masters of Modern Soccer».

Su muerte en la Copa del Mundo dejó atónitos a los compañeros periodistas que cubrían los juegos.

“Uno viene a una Copa del Mundo como periodista para trabajar, para compartir el estrés, las presiones pero también los placeres y la fascinación de la misma, y ​​para compartir eso con sus lectores, sus oyentes, sus televidentes. Eso es lo que estaba haciendo Grant, eso es lo que disfrutaba hacer. Todos reconocieron ese entusiasmo en él”, dijo Radnedge.

“Entonces, que él ya no esté con nosotros a una edad tan temprana, es un shock inmenso”.