Mujer escribe un libro para ayudar a las mamás a «encontrar su sensualidad otra vez»

Una madre de Maryland quiere ayudar a otras mujeres a prosperar y dijo que ha escrito una guía práctica para ayudar a resolver algunos problemas comunes.

Después de que la entrenadora personal de Edgewater, Tara De Leon, diera a luz a su hijo Maverick, sintió que necesitaba una lista de verificación sobre cómo volver a sentirse ella misma. Cuando no pudo encontrar uno, decidió escribirlo ella misma.

“Todas las mamás actúan como, ‘oh, ya lo descubrirás’. Pero es agradable sentir algo de conmiseración y ver que no eres la única persona en el mundo que lucha con esto”, dijo.

Su nuevo libro, “Hot Mess to Hot Mom: Transformational Tools for Thriving after Childbirth and Beyond”, incluye consejos de expertos locales sobre temas que incluyen ejercicio, nutrición, sueño y salud mental.

“Ninguno de nosotros se está cuidando lo suficiente. Ninguno de nosotros siente que tiene tiempo para hacer las cosas que queremos hacer por nosotros mismos”, dijo De León. “Entonces, algunos de los capítulos, como dormir lo suficiente, pueden no aplicarse a las mamás que no tienen bebés, pero capítulos como volver a hacer ejercicio de manera segura o curar el piso pélvico o volver a ser sexy… Creo que las mamás de todas las edades probablemente podrían identificarse. a esos artículos”.

Su mejor consejo para otras mujeres es que seas más amable contigo misma e imagines que estás hablando con tu mejor amiga.

«¿Qué le dirías? Probablemente serías muy amable”, dijo. “Pero nos odiamos por no prosperar. Así que creo que ser amable contigo mismo es el mayor consejo que puedo darte”.

De León publicará un audiolibro y también realizará una serie de talleres en Annapolis basados ​​en su libro. También presenta un podcast llamado Wellness Rebranded.

Puedes seguirla en Instagram .