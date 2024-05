Melinda French Gates donará mil millones de dólares en apoyo de los derechos de las mujeres

Melinda French Gates dice que donará mil millones de dólares durante los próximos dos años a personas y organizaciones que trabajan en nombre de las mujeres y las familias en todo el mundo, incluidos los derechos reproductivos en Estados Unidos.

French Gates anunció a principios de este mes que dejaría la Fundación Bill y Melinda Gates y prometió centrarse en las mujeres y las familias .

French Gates, una de las mayores defensoras filantrópicas de la equidad de género en Estados Unidos, dijo el martes en un ensayo invitado para The New York Times que a lo largo de los años se ha sentido frustrada por personas que dicen que no es el momento adecuado para hablar sobre igualdad de género.

«Décadas de investigación sobre economía, bienestar y gobernanza dejan claro que invertir en las mujeres y las niñas beneficia a todos», escribió.

French Gates se refirió a las altas tasas de mortalidad materna en los EE. UU. y señaló que las madres negras y nativas americanas corren el mayor riesgo.

“Las mujeres en 14 estados han perdido el derecho a interrumpir un embarazo en casi cualquier circunstancia. Seguimos siendo la única economía avanzada sin ningún tipo de licencia familiar remunerada a nivel nacional. Y el número de adolescentes que experimentan pensamientos suicidas y sentimientos persistentes de tristeza y desesperanza está en su punto más alto en una década”, dijo.

French Gates dijo que en las últimas semanas ha comenzado a destinar nuevas subvenciones a través de su organización, Pivotal Ventures, a grupos que trabajan en Estados Unidos para proteger los derechos de las mujeres y promover su poder e influencia. Los grupos incluyen el Centro Nacional de Derecho de la Mujer, la Alianza Nacional de Trabajadoras del Hogar y el Centro de Derechos Reproductivos.

Teresa Younger, presidenta y directora ejecutiva de Ms. Foundation for Women, que también recibió una subvención, ha pedido durante mucho tiempo a los donantes que brinden financiación plurianual y sin restricciones a las organizaciones. Elogió el nuevo compromiso de French Gates como parte de una tendencia más amplia de mujeres donantes importantes que donan generosamente a organizaciones sin fines de lucro.

«Si la filantropía aprendiera lecciones de la forma en que las mujeres mueven el dinero, veríamos que más dinero en el campo tendría un mayor impacto», dijo Younger.

Su organización se enteró de la subvención, que es la primera que reciben de Pivotal Ventures la semana pasada, y Younger dijo que no hubo ningún proceso de solicitud. Ella se negó a revelar el monto de la subvención, pero dijo que ayudaría a ampliar su trabajo con organizaciones en el Sur y el Medio Oeste.

Pivotal Ventures de French Gates es una sociedad de responsabilidad limitada que también gestiona inversiones con fines de lucro, por lo que hay poca información pública sobre sus subvenciones o los activos que gestiona. Pivotal Ventures se ha centrado en una serie de vías para aumentar la participación y el poder económico y político de las mujeres, como cerrar la brecha salarial, compensar el trabajo de cuidados que a menudo realizan las mujeres y alentar a las mujeres a postularse para cargos políticos.

De cara al futuro, French Gates planea introducir una iniciativa de 250 millones de dólares en el otoño que se concentrará en mejorar la salud física y mental de mujeres y niñas en todo el mundo.

French Gates dejará la Fundación Bill y Melinda Gates la próxima semana. Ayudó a cofundar la organización hace casi 25 años.

Associated Press recibe apoyo financiero para la cobertura de noticias en África de la Fundación Bill y Melinda Gates y para la cobertura de noticias sobre las mujeres en la fuerza laboral y los gobiernos estatales de Pivotal Ventures.

La Fundación Bill y Melinda Gates cambiará su nombre por el de Fundación Gates. Es una de las organizaciones filantrópicas más grandes del mundo. En diciembre de 2023, su dotación era de 75.200 millones de dólares, gracias a las donaciones de Gates y el inversor multimillonario Warren Buffett. Si bien trabaja en muchos temas, la salud global sigue siendo su área de trabajo más importante y la mayor parte de su financiamiento está destinado a abordar problemas a nivel internacional y no en los EE. UU.