La avena y la soya pueden llamarse leche, propone la FDA

Las bebidas de soya, avena, almendras y otras que se anuncian a sí mismas como «leche» pueden seguir usando el nombre, según el borrador de las reglas federales publicado el miércoles.

Los funcionarios de la Administración de Drogas y Alimentos emitieron una guía que dice que las bebidas a base de plantas no pretenden ser de animales lecheros, y que los consumidores estadounidenses no están confundidos por la diferencia.

Durante años, los productores de lácteos han pedido a la FDA que tome medidas enérgicas contra las bebidas de origen vegetal y otros productos que, según ellos, se hacen pasar por alimentos de origen animal y nublan el verdadero significado de «leche».

Según el borrador de las reglas, la agencia recomienda que los fabricantes de bebidas etiqueten sus productos claramente según la fuente vegetal del alimento, como «leche de soya» o «leche de anacardo».

Las reglas también exigen etiquetas voluntarias de nutrición adicional que indiquen cuándo las bebidas tienen niveles más bajos de nutrientes que la leche de vaca, como calcio, magnesio o vitamina D. Continuarían permitiendo etiquetas que indiquen cuándo las bebidas de origen vegetal tienen niveles más altos. La leche de soya fortificada es el único alimento de origen vegetal incluido en la categoría de productos lácteos de las pautas dietéticas de los EE. UU. debido a sus niveles de nutrientes.

Las nuevas pautas tienen como objetivo proporcionar a los consumidores información nutricional clara, dijo el comisionado de la FDA, el Dr. Robert Califf, en un comunicado. El proyecto de reglas no se aplica a productos no lácteos que no sean bebidas, como el yogur.

La Federación Nacional de Productores de Leche, un grupo comercial de la industria, aplaudió el pedido de información nutricional adicional en las etiquetas de las bebidas, pero dijo que rechazó la conclusión de la FDA de que las bebidas de origen vegetal pueden llamarse leche porque es un «nombre común y habitual».

El Good Food Institute, un grupo que aboga por los productos de origen vegetal, se opuso al etiquetado adicional en un comunicado y dijo que «la guía advierte erróneamente a las empresas que hagan una comparación directa» con la leche de vaca, a pesar de que ya se requiere que los nutrientes clave sean listado.

En los últimos años, la cantidad de bebidas a base de plantas se ha disparado para incluir docenas de variedades, incluidas bebidas a base de anacardo, coco, cáñamo y quinua. Aunque las bebidas están hechas de extractos líquidos de materiales vegetales, con frecuencia se etiquetan y describen como «leches».

En los EE. UU., la leche de almendras es la variedad más popular, pero la leche de avena ha experimentado el crecimiento más rápido. Aún así, las ventas de productos no lácteos se ven eclipsadas por la leche tradicional. Las ventas de leche de vaca refrigerada aumentaron a $12,300 millones en las 52 semanas que finalizaron el 28 de enero, en comparación con los $2,500 millones de la leche no láctea, según NielsenIQ.

En el pasado, los legisladores de los estados lecheros intentaron que se aprobaran proyectos de ley que exigirían que la FDA hiciera cumplir una norma federal que define la «leche» como el producto de «ordeñar una o más vacas sanas».

La agencia aceptará comentarios sobre el borrador de las pautas hasta el 23 de abril.