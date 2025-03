¿En la región de DC, las mujeres y los hombres reciben el mismo salario por el mismo trabajo?

“En general, casi, pero no del todo”, dijo Ariane Hegewisch, investigadora principal del Instituto de Investigación de Políticas de la Mujer , un grupo de expertos con sede en Washington D.C.

Los salarios en la región de DC están entre los más altos del país.

“Tenemos muchos bufetes de abogados y empleos que permiten obtener altos ingresos”, dijo Hegewisch. “En esas circunstancias, las mujeres suelen tener menos acceso a los niveles más altos de ingresos”.

Según un informe del Instituto de Investigación de Políticas para la Mujer, el Distrito ocupa el puesto 17 con la brecha salarial de género más estrecha a nivel nacional.

Poniendo como ejemplo un trabajo bien remunerado en un bufete de abogados, los desafíos que enfrentan las mujeres pueden ser diversos, dijo. «El problema puede no ser exactamente que hagas el mismo trabajo que otra persona y te paguen menos, sino que no te asciendan a los mejores puestos o que no te presenten a los clientes que ofrecen las bonificaciones más altas».

La brecha se reduce aún más en Maryland, que ocupa el cuarto lugar en el informe de investigación del Instituto de Políticas para la Mujer.

“En Maryland, la brecha salarial es del 86,7 %, por lo que las mujeres ganan $13 menos por cada $100 que ganan los hombres”, dijo Hegewisch. “Virginia tiene una brecha salarial del 83,5 %, que es aproximadamente la misma que en el país”.

La brecha salarial es menor en el Distrito y los suburbios circundantes.

“Maryland y Virginia tienen muchas otras áreas donde las oportunidades de empleos profesionales y bien remunerados no son tan altas como en el área del DMV”, dijo.

Las mujeres empleadas por el gobierno federal tienden a recibir salarios más equitativos que en el sector privado.

“Hay mucha transparencia”, dijo Hegewisch. “Puede que a veces haya diferencias salariales, pero la brecha salarial en ese sector es menor: solo un 7 %. Y eso se debe a que se prioriza la transparencia y la no discriminación”.

A nivel local y nacional, añade: “El trabajo de cuidados, los maestros, los cuidadores infantiles y las enfermeras tienden a cobrar menos por su inversión en educación que los ingenieros, los arquitectos o los ingenieros de software, por lo que ese también es un factor que explica la brecha salarial”.

¿Qué se puede hacer para reducir la brecha salarial?

“Siempre decimos que un buen mercado laboral para las mujeres es aquel en el que hay muchas oportunidades profesionales, pero también en el que hay licencia familiar remunerada y cuidado de niños”, dijo Hegewisch.

Hegewisch dijo que el objetivo debería ser «garantizar que el cuidado infantil y el trabajo de cuidado no penalicen a las mujeres, por lo que es muy importante tener inversiones adecuadas y hacer que esa atención esté disponible a costos no extraordinariamente altos».

Dijo que DC y Maryland actualmente tienen licencia familiar, mientras que Virginia no.

La mayoría de las parejas con hijos optan por que el cónyuge que gana más continúe trabajando, mientras que el cónyuge que gana menos se encarga del cuidado de los niños y podría trabajar a tiempo parcial.

Hegewisch dijo que las políticas actuales, que no brindan a los hombres la oportunidad de quedarse en casa, perpetúan la brecha salarial de género, «porque a menudo son penalizados por sus empleadores».

Cuando se le preguntó si hay profesiones en las que las mujeres suelen ganar más que los hombres, Hegewisch dijo que había dos a nivel nacional.

“Uno es productor y director”, dijo. “Si ganas mucho dinero, tienes tu propia productora y luego eres director ejecutivo”.

¿La otra profesión?

“Consejeros educativos, y eso puede ser un problema de edad. Es una profesión muy femenina, y ahora hay más hombres que se dedican a ella”, dijo.