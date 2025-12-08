El papa afirma que no permanecerá «de brazos cruzados» ante las violaciones de los derechos humanos

El papa León XIV declaró el sábado a los nuevos embajadores ante la Santa Sede que el Vaticano no permanecerá «de brazos cruzados» frente a las violaciones de los derechos humanos en el mundo.

«Quiero reafirmar que la Santa Sede no permanecerá de brazos cruzados frente a las graves desigualdades, las injusticias y las violaciones de los derechos humanos fundamentales en nuestra comunidad internacional, cada vez más fracturada y sujeta a los conflictos», dijo León XIV a los trece embajadores.

Es una de las primeras veces que el sumo pontífice estadounidense, nacionalizado peruano, expresa en términos tan claros su opinión desde que fue elegido en mayo para dirigir la Iglesia católica tras el deceso del papa Francisco.

La diplomacia de la Santa Sede, dijo el papa, está «constantemente orientada al servicio de la humanidad, principalmente apelando a las conciencias y permaneciendo atenta a la voz de los pobres, de las personas en situación de vulnerabilidad o marginadas».

Al poner el acento en las desigualdades, León XIV sigue la línea de su predecesor, Francisco, en cuanto a prioridades: el argentino fue un firme defensor de los derechos de los migrantes y de otras poblaciones vulnerables.

El jefe espiritual de 1.400 millones de católicos denunció el trato que se está dando a los migrantes en Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump. El mes pasado, dijo que era «extremadamente irrespetuoso».

Asimismo, León XIV, que pasó casi veinte años como misionero en Perú, conmemoró el décimo aniversario de la beatificación de los mártires de Chimbote, en Perú: los misioneros Michał Tomaszek y Zbigniew Strzałkowski, de Polonia, y el italiano Alessandro Dordi, asesinados por la guerrilla maoísta Sendero Luminoso en agosto de 1991.

Consideró que «sus vidas, así como su martirio, pueden ser hoy una llamada a la unidad y a la misión para la Iglesia universal».

«En un tiempo marcado por sensibilidades diversas en el que con facilidad se cae en dicotomías o dialécticas estériles, los Beatos de Chimbote nos recuerdan que el Señor es capaz de unir lo que nuestra lógica humana tiende a separar», recalcó.

Los nuevos embajadores acreditados el sábado, recibidos en audiencia en el Vaticano, provienen de Uzbekistán, Moldavia, Bahréin, Sri Lanka, Pakistán, Liberia, Tailandia, Lesoto, Sudáfrica, Fiyi, Micronesia, Letonia y Finlandia.