Debut de lanzamiento de cohete impreso en 3D termina en fracaso, sin órbita

Un cohete hecho casi en su totalidad con piezas impresas en 3D hizo su debut de lanzamiento el miércoles por la noche, despegando en medio de fanfarrias pero fallando a los tres minutos de vuelo, muy lejos de la órbita.

No había nada a bordo del vuelo de prueba de Relativity Space, excepto la primera impresión 3D de metal de la compañía realizada hace seis años.

La puesta en marcha quería poner el recuerdo en una órbita de 200 kilómetros de altura (125 millas) durante varios días antes de sumergirse en la atmósfera y quemarse junto con la etapa superior del cohete.

Al final resultó que, la primera etapa hizo su trabajo después del despegue de la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral y se separó según lo planeado. Pero la etapa superior pareció encenderse y luego apagarse, estrellándose contra el Atlántico.

Fue el tercer intento de lanzamiento desde lo que alguna vez fue un sitio de misiles. Relativity Space estuvo a medio segundo de despegar a principios de este mes, con los motores del cohete encendiéndose antes de apagarse abruptamente.

Aunque la etapa superior no funcionó correctamente y la misión no alcanzó la órbita, «los lanzamientos inaugurales siempre son emocionantes y el vuelo de hoy no fue una excepción», dijo el comentarista de lanzamiento de Relativity Space, Arwa Tizani Kelly, después del lanzamiento del miércoles.

La mayor parte del cohete de 33 metros (110 pies), incluidos sus motores, salió de las enormes impresoras 3D de la compañía en Long Beach, California.

Relativity Space dijo que las piezas de metal impresas en 3D constituían el 85% del cohete, llamado Terran. Las versiones más grandes del cohete tendrán aún más y también serán reutilizables para múltiples vuelos.

Otras compañías espaciales también confían en la impresión 3D, pero las piezas constituyen solo una pequeña parte de sus cohetes.

Fundada en 2015 por un par de jóvenes ingenieros aeroespaciales, Relativity Space ha atraído la atención de inversores y capitalistas de riesgo.