Hospital de Idaho suspenderá partos de bebés

Un hospital rural en el norte de Idaho dejará de dar a luz o brindar otros cuidados obstétricos, citando un clima legal cambiante en el que las leyes estatales recientemente promulgadas podrían someter a los médicos a enjuiciamiento por practicar abortos, entre otras razones.

Bonner General Health en Sandpoint descontinuará los servicios obstétricos a mediados de mayo. También citó un número decreciente de partos y una pérdida de médicos entre otros factores en su decisión.

Las mujeres embarazadas en la ciudad de unos 9.000 habitantes, con una nevada anual promedio de unas 60 pulgadas (150 centímetros), probablemente tendrán que viajar unas 45 millas (70 kilómetros) hasta Coeur d’Alene para recibir atención, o a hospitales más alejados en Idaho, Washington y Montana.

La decisión de dejar de brindar servicios obstétricos fue emotiva y difícil, dijeron funcionarios del hospital en un comunicado de prensa.

“Hemos hecho todo lo posible para evitar la eliminación de estos servicios”, dijo en el comunicado Ford Elsaesser, presidente de la Junta de Bonner General Health. “Esperábamos ser la excepción, pero nuestros desafíos son imposibles de superar ahora”.

La cantidad de partos había disminuido durante años con 265 nacimientos registrados en el hospital en 2022, según el comunicado. Los nacimientos también han disminuido a nivel nacional y las personas mayores se han mudado al área de Sandpoint, dijeron las autoridades.

Los funcionarios del hospital dijeron que el clima legal y político de Idaho era en parte culpable.

Después de que la Corte Suprema de los Estados Unidos eliminó las protecciones constitucionales para el aborto el año pasado, Idaho prohibió casi todos los abortos en medidas que someten a los médicos a enjuiciamiento por realizar abortos, incluso si es necesario para proteger la salud de una paciente embarazada.

“La Legislatura de Idaho continúa presentando y aprobando proyectos de ley que criminalizan a los médicos por la atención médica reconocida a nivel nacional como el estándar de atención”, dijo el comunicado del hospital. “Las consecuencias para los médicos de Idaho que brindan el estándar de atención pueden incluir litigios civiles y procesos penales, lo que lleva a penas de cárcel o multas”.

Los médicos podrían enfrentar cargos por delitos graves y la revocación de la licencia médica por violar la ley, que la Corte Suprema de Idaho determinó a principios de este año como constitucional. Un juez federal ha impedido que Idaho haga cumplir la prohibición en emergencias médicas en instalaciones financiadas por Medicare.

Médicos muy respetados y talentosos se están yendo, según los funcionarios del hospital de Bonner, quienes dijeron que reclutar reemplazos sería extraordinariamente difícil.

La Dra. Amelia Huntsberger, obstetra y ginecóloga del Hospital General de Bonner, se mudó a Sandpoint en 2012 para trabajar en el área, según un expediente judicial del año pasado que respalda un esfuerzo para detener la prohibición del aborto.

Ella le dijo al Idaho Capital Sun en Boise por correo electrónico que dejará el hospital y el estado debido a las leyes de aborto y debido a la decisión de la Legislatura de Idaho de descontinuar el comité de revisión de mortalidad materna del estado.

“Para los pacientes rurales en particular, retrasar la atención médica hasta que podamos decir que un aborto es necesario para evitar la muerte es peligroso”, dijo en su presentación judicial. “Los pacientes sufrirán dolor, complicaciones y podrían morir si los médicos cumplen con la ley de Idaho tal como está escrita”.

The Associated Press no pudo contactar a Huntsberger para hacer comentarios y los mensajes que le dejó una portavoz del hospital no fueron devueltos.

Leandra Wright le dijo a KREM-TV que después de tener un bebé en Bonner General Health en 2020, esperaba con ansias el nacimiento de su hijo allí en agosto.

Wright, que vive en la cercana ciudad de Sagle, dijo que se enteró de la decisión del hospital a través de una publicación en Facebook.

“Es angustioso y estresante y mi estómago simplemente se cae”, dijo Wright. “Ahora tengo que restablecerme en otro lugar y tengo que manejar para tener a mi bebé”.

Los funcionarios de Kootenai Health en Coeur d’Alene dijeron en una publicación de Facebook que cualquier persona que hubiera dado a luz en Bonner General Health puede ir al Family Birth Center de Kootenai Health, donde nacen alrededor de 2200 bebés cada año.

“Los líderes de ambos hospitales están trabajando juntos para identificar cualquier barrera para la atención de la población de pacientes afectados por este cierre y están creando soluciones para garantizar una experiencia de nacimiento de calidad”, dijo la publicación.